Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không đi tập huấn nước ngoài

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn trong nước mà không ra nước ngoài. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa kết thúc chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 ở Đông Anh (Hà Nội) và sẽ thi đấu chặng 2 từ ngày 7-8 tới 9-8. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho ASIAD 20. Theo tìm hiểu của SGGP, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn trong nước mà không ra nước ngoài tập huấn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ xác định các giải đấu quốc tế trước ASIAD 20 là chương trình tăng cường chuyên môn theo thi đấu trực tiếp.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ đã bắt đầu tập huấn từ cuối tháng 5 tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Tiếp đó, đội tuyển đã tập huấn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và hiện tại đang rèn chuyên môn tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết sẽ tính các phương án chuẩn bị chuyên môn cho đến khi tới Nhật Bản tham dự ASIAD 20 để hoàn thiện lực lượng tốt nhất. Sau khi trả 5 tuyển thủ trở lại đơn vị chủ quản (Bảo Ngọc, Yến Nhi, Khánh Huyền, Thảo Nguyên, Hồng Nhung), hiện danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 23 cầu thủ. Trong đó, 14 cầu thủ đang có mặt thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan và lực lượng còn lại tập luyện cùng HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không tập huấn nước ngoài trong hành trình chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2026. Dù kế hoạch ban đầu, Liên đoàn bóng chuyền tìm phương án cử đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập luyện. Tuy nhiên, chúng ta không có được nơi tập huấn và đối tượng tập luyện phù hợp cho chương trình này nên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn tập luyện trong nước. Trước khi dự SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn ở Vĩnh Long.

Các cầu thủ sẽ được tạo cơ hội thi đấu giải quốc tế để tích lũy chuyên môn trước ASIAD 20. Ảnh: VFV

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026 từ ngày 21-8 tới 30-8. Đây là thời điểm cận kề với ASIAD 20. Chính vì vậy, việc tập huấn ở nước ngoài ngay sau giải đấu này để chuẩn bị cho ASIAD 20 sẽ khó kịp thời gian.

Được biết, sau khi các cầu thủ kết thúc chặng 2 giải SEA V.Cup 2026, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ rà soát thành phần VĐV để lựa chọn những gương mặt ưu tú nhất tham dự giải vô địch châu Á 2026. Giải đấu cho phép đăng ký tối đa 14 cầu thủ.

Bóng chuyền nữ (trong nhà) của ASIAD 20 sẽ diễn ra sớm theo chương trình thi đấu chung của Đại hội. Cầu thủ sẽ vào thi đấu từ ngày 16-9 và kết thúc ngày 22-9. Do đó, Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang chuẩn bị lực lượng để tranh tài. Theo bốc thăm môn bóng chuyền nữ (trong nhà) của ASIAD 20, Bảng A có Nhật Bản, Indonesia, Nepal; Bảng B gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Philippines; Bảng C gồm Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Mông Cổ; Bảng D gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Qatar.

MINH CHIẾN