Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 2-8

Chặng thứ nhất của giải đấu sẽ khép lại ở Đông Anh (Hà Nội) trong ngày hôm nay, và giới chuyên môn cũng sẽ biết được đội vô địch sau những cuộc thi đấu cuối cùng.

Đội nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ tái đấu với nhau ở chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự chú ý của ngày thi đấu là cuộc đọ sức giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan. Đây được xem trận chung kết tại chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026. Đội chiến thắng ở cuộc so tài này sẽ lên ngôi vô địch.

Sau gần 1 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan mới gặp lại nhau tại 1 giải chính thức ở Đông Nam Á.

Trước đó, cuộc so tài gần nhất giữa 2 đội là trận chung kết SEA Games 33-2025. Tại Thái Lan trong Đại hội trên, 2 đội bóng đã ra sân với các gương mặt tốt nhất và tạo nên cuộc so tài hấp dẫn để đội nữ Thái Lan thắng sít sao 3-2.

Bây giờ, đội hình của đội nữ Việt Nam và Thái Lan có nhiều thay đổi từ sau SEA Games 33-2025. Dẫu vậy, bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan vẫn đang mạnh nhất Đông Nam Á do thế cuộc thi đấu tiếp tục mang tới sự quan tâm của giới chuyên môn.

Trước giờ thi đấu, đội hình của Việt Nam và Thái Lan tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 không có trường hợp nào vắng mặt vì chấn thương. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất kỳ vọng học trò của mình sẽ chơi tốt để tiếp tục có kết quả chiến thắng trên sân nhà trong giải năm nay. Chúng ta từng thắng đội nữ Thái Lan tại chặng 2 của giải SEA V.League 2025 (tiền thân giải SEA V.Cup) nên kể như cầu thủ Việt Nam sẽ không quá bỡ ngỡ nếu có kết quả cao nhất trong giải năm nay. Tại Đông Anh (Hà Nội) lần này, cuộc so tài giữa 2 đội sẽ tổ chức lúc 19 giờ.

Tại ngày 2-8, đội tuyển nữ Philippines và Indonesia gặp nhau để tại lượt cuối vào lúc 16 giờ. Đội thắng ở cuộc đấu này sẽ giữ hạng 3 chung cuộc.

Sau chặng thứ nhất, 4 đội bóng sẽ tiếp tục thi đấu chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Chiangmai (Thái Lan) từ ngày 7-8 tới 9-8.

Lịch thi đấu ngày 2-8:

16h00: Philippines - Indonesia

19h00: Thái Lan - Việt Nam

MINH CHIẾN