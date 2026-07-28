Đội bóng chuyền nữ Việt Nam chung bảng với Hàn Quốc, Nhật Bản tại giải vô địch châu Á 2026

Lá thăm đã đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào Bảng C của giải vô địch châu Á 2026 với nhiều đối thủ mạnh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã biết các đối thủ tại giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 28-7, Liên đoàn bóng chuyền châu Á – AVC đã bốc thăm phân bảng đấu đối với các đội góp mặt giải vô địch nữ châu Á 2026.

Năm nay, Liên đoàn bóng chuyền châu Á chỉ trao 12 suất cho 12 đội góp mặt gồm Trung Quốc (chủ nhà), Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Iran, Hongkong (Trung Quốc), Australia, Indonesia và Iraq.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với tư cách là đội vô địch AVC Cup 2025 của bóng chuyền châu Á.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam vào Bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc). Bảng A có đội Trung Quốc, Đài Bắc Trung hoa, Iran, Iraq. Bảng B có đội Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia, Australia.

Giải vô địch châu Á 2026 sẽ tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 21-8 tới 30-8. Đáng chú ý, đội vô địch giải bóng chuyền châu Á 2026 sẽ được trao suất chính thức tham dự Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028. Đồng thời, 3 đội đứng đầu giải vô địch châu Á 2026 sẽ có suất dự giải vô địch thế giới 2027. Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên đã được suất tham dự giải vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành vị trí hạng 4 tại giải vô địch châu Á 2023. Đây là kết quả tốt nhất mà chúng ta từng có khi tham dự giải vô địch châu lục. Với giải vô địch châu Á 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững thành tích lọt vào bán kết.

Hiện tại, đội nữ Nhật Bảng đang xếp hạng 6 thế giới, đội Hàn Quốc có hạng 30 còn đội Hongkong (Trung Quốc) giữ hạng 108. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có hạng 28 thế giới.

Kết quả bốc thăm giải vô địch nữ châu Á 2026. Ảnh: AVC

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có danh sách tập huấn 28 tuyển thủ của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội tuyển sẽ tranh tài 2 chặng giải SEA V.Cup 2026 tổ chức lần lượt tại Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, chặng thứ nhất tổ chức từ ngày 31-7 tới 2-8.

Dự kiến sau 2 chặng của SEA V.Cup 2026, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ rà soát lực lượng để chọn 14 cầu thủ góp mặt giải vô địch châu Á 2026.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 14 cầu thủ thi đấu giải vô địch châu Á 2026.

Năm 2023, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đăng ký đội hình thi đấu giải vô địch châu Á 2023 với 14 tuyển thủ: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Phạm Thị Hiền, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh và Lê Thị Thanh Liên.

MINH CHIẾN