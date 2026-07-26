Ngôi vô địch SEA V.Cup 2026 giá trị của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có kết quả thành công ở Indonesia lần này. Ảnh: SAVA

Chiến thắng chung cuộc ở chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 trong tối ngày 26-7 ở Indonesia đã giúp thầy trò chuyên gia Federico Rampazzo hoàn thành nhiệm vụ đặt ra là sẽ có kết quả tốt nhất ở 1 trong 2 chặng đấu năm nay.

Trước khi góp mặt chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu sẽ vào chung kết ở Philippines. Tiếc rằng, các tay đập nam Việt Nam chỉ đạt hạng 4 chung cuộc. Trở lại giải đấu ở chặng 2 tại Indonesia, chúng ta đã là đội bóng ẩn số tạo ra bất ngờ bằng việc lần lượt thắng trực tiếp 2 đối thủ hàng đầu là Indonesia và Thái Lan rồi giành cúp vô địch SEA V.Cup 2026 thuyết phục.

Thống kê chuyên môn của Ban tổ chức giải SEA V.Cup qua các lần đã diễn ra cho thấy, kết quả vô địch tại Indonesia lần này là thành tích tốt nhất của chúng ta. Người hâm mộ ví von đây là chiến thắng lịch sử của HLV Federico Rampazzo và đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Bởi các tay đập nam Việt Nam dự giải đấu này từ năm 2023 cho tới năm 2025 chưa một lần lên ngôi vô địch. Trước đó, các kết quả tốt nhất là vị trí hạng nhì tại chặng 2 giải đấu năm 2023 và hạng nhì tại chặng 2 giải đấu năm 2025.

Chúng ta đã chơi hiệu quả trước đối thủ Thái Lan tại trận chung kết. Ảnh: SAVA

Có nhiều điều để phân tích chuyên môn của thành công mà đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đạt được tại chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026. Tuy nhiên, một trong những điểm mới giúp chúng ta có cơ hội chạm tay vào ngôi vô địch của giải đấu chính là Ban tổ chức đã thay đổi hệ thống thi đấu. Thay vì các đội phải đấu vòng tròn như trước, từ SEA V. Cup 2026, giải đã bốc thăm chuyên môn để thi đấu vòng bảng rồi tranh suất bán kết, chung kết. Cùng với đó, toàn đội đã thi đấu với nỗ lực chuyên môn cao nhất.

6 đội bóng dự SEA V.Cup 2026 gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Philippines, Myanmar cùng quyết tâm giành kết quả cao nhất ở năm nay. Từng Ban huấn luyện đều đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhằm tìm cơ hội hiện thực cúp vô địch của mình.

Tại giải, lần lượt đội nam Campuchia và đội nam Việt Nam đã vô địch từng chặng của SEA V.Cup 2026. Điều này cho thấy, giải đấu đang trở nên hấp dẫn và khó đoán hơn trước thay vì các trận đấu diễn ra theo thế trận chuyên môn 1 chiều.

Trở lại với sự chuẩn bị của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, chuyên gia Federico Rampazzo đã có 19 cầu thủ tốt nhất để tập huấn gần 2 tháng trước khi lên đường thi đấu SEA V.Cup 2026. Tại mỗi chặng, ông và Ban huấn luyện đã có những thay đổi con người để có 14 VĐV chính thức.

Trong chặng thứ 2 của giải SEA V.Cup 2026, HLV Federico Rampazzo đã giữ 1 đội hình thi đấu ổn định nhất với trung tâm là chuyền hai Đinh Văn Duy cùng chủ công Dương Văn Tiên, Nguyễn Ngọc Thuân, đối chuyền Đinh Văn Phương, phụ công Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải. Đây có thể xem là đội hình giữ được sự tin tưởng nhất và làm nên chiến thắng theo đúng công thức chuyên môn đã tập huấn mà vị chuyên gia người Italy xây dựng.

Ngọc Thuân chính là mũi đánh quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: SAVA

Sau SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng tới chương trình thi đấu ASIAD 20. Với tinh thần lên cao bằng ngôi vô địch lần này, chắc chắn người hâm mộ tin tưởng các cầu thủ của HLV Federico Rampazzo sẽ có cơ hội tạo được bất ngờ tại ASIAD 20 dù điều đó không dễ dàng.

Danh sách 14 cầu thủ Việt Nam tham dự chặng 2 giải SEA V.Cup2026: Trần Hoài Phương, Đinh Văn Duy (chuyền hai), Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Tăng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức (chủ công), Phạm Quốc Dư, Đinh Văn Phương (đối chuyền), Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Bùi Xuân Tiến (phụ công), Trịnh Duy Phúc, Cao Đức hoàng (libero).

MINH CHIẾN