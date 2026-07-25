Thắng thuyết phục chủ nhà Indonesia giúp tuyển nam Việt Nam tiến vào chung kết SEA V.Cup 2026

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu góp mặt chung kết giải SEA V.Cup 2026 khi thể thức thi đấu mới được thực hiện từ năm nay.

Đội nam Việt Nam đã lọt vào chung kết chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

2 trận bán kết của chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 diễn ra tại Indonesia trong ngày 25-7 cùng tạo nên màn thi đấu hấp dẫn giữa các đội.

Trong đó, bán kết muộn giữa đội chủ nhà Indonesia và đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thu hút đông đảo sự cổ vũ từ khán giả trên sân.

Nắm bắt đội chủ nhà Indonesia sẽ chiếm ưu thế từ chuyên môn cho tới tinh thần cổ vũ của khán giả nhà, HLV trưởng Federico Rampazzo (Việt Nam) tập trung giữ nguyên đội hình để tạo sự ổn định và không thay đổi như các trận trước. Ở đó, Đinh Văn Duy giữ vai trò chuyền hai chính để kiến tạo các đường bóng về vị trí biên để chủ công Nguyễn Ngọc Thuân và đối chuyền Đinh Văn Phương tấn công ghi điểm. Giữa sân, phụ công Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải tạo sự chắn chắn bằng khả năng bật đà chắn bóng chính xác. Ngoài ra, các tay đập Tăng Ngọc Hiếu, Dương Văn Tiên thay thế nhau qua từng thời điểm.

Ván thứ nhất khởi đi với sự ngang bằng giữa cầu thủ 2 bên. Dễ nhận thấy, các đường phối hợp của chủ nhà Indonesia luôn hướng về 2 tay đập Farhan và Boy để tìm ưu thế tấn công. Trong ván này, cầu thủ Indonesia tận dụng được tình huống quyết định để vượt lên thắng 25/22.

Trong ván thứ 2, cầu thủ Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Đặc biệt, khả năng phòng thủ bước 1 của đội nam Việt Nam cải thiện rõ rệt so với trước. Khi có bóng, Đinh Văn Duy đã tạo được những miếng phối hợp quyết định giúp Ngọc Thuân đập bóng chính xác và đội nam Việt Nam thắng 25/22.

Ván thứ 3, tình thế không đổi và các tay đập Việt Nam tiếp tục thắng 25/19.

Chủ công Ngọc Thuân đã chơi xuất sắc trong trận đấu. Ảnh: SAVA

Tại ván thứ 4, cầu thủ Việt Nam chơi tập trung để dẫn điểm sâu trước Indonesia. Dù HLV Gonzales Alfonso (Indonesia) liên tục điều chỉnh thay người nhưng ông và Ban huấn luyện đội chủ nhà không thể cứu vãn được ván thua với tỷ số 18/25.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 3-1 Indonesia và thẳng tiến vào chung kết tại chặng 2 của SEA V.Cup 2026.

Trong bán kết trước đó, đội Thái Lan thắng Campuchia 3-0. Như vậy, trận chung kết lần này sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan. Trận chung kết được tổ chức ngày 26-7.

MINH CHIẾN