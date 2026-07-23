Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua ngược đáng tiếc trước Thái Lan tại SEA V.Cup 2026

Chúng ta đã chơi tốt ở sự khởi đầu của mình nhưng không giữ được ưu thế mà để đội Thái Lan lật ngược thế trận để thắng lại tại chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026.

Hàng chắn của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tìm cơ hội cản phá các pha tấn công của đối phương. Ảnh: SAVA

Chiều 23-7 theo giờ địa phương tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã ra sân chơi trận đầu tiên của chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 trước đối thủ Thái Lan ở Bảng B.

Sau chặng thứ nhất, huấn luyện viên Federico Rampazzo đã rút kinh nghiệm cho các cầu thủ nam Việt Nam. Vì vậy, chúng ta nhập cuộc chủ động từ ván đầu tiên. Dễ nhận thấy tại trận này, HLV Federico Rampazzo tập trung thay đổi 2 cầu thủ chuyền hai Đinh Văn Duy và Trần Hoài Phương để tạo ra những sự phối hợp hiệu quả nhất cho cầu thủ trong đội hình.

Tại ván đầu tiên, các mũi đánh của chúng ta chơi tốt. Các đường bóng đưa ra 2 biên thuận lợi để chủ công Ngọc Thuân và đồng đội ghi điểm chính xác. Ván này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng sít sao 25/23. Tại ván thứ 2, nhịp độ tấn công của cầu thủ Việt Nam vẫn giữ ổn định và áp đảo hoàn toàn hàng chắn đối phương, qua đó thắng 25/15.

Tưởng như đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có thể hướng tới chiến thắng chung cuộc thì chúng ta lại gặp khó ở ván thứ 3. Trong ván này, các tay đập Thái Lan lấy lại ưu thế để thắng 25/18 rồi tiếp tục thắng 25/21 trong ván 4.

Hai đội đã thi đấu ván thứ 5 với sự tập trung nhất. Tại ván này, Hoài Phương là cầu thủ chuyền hai chính trên sân còn chuyên gia Federico Rampazzo thay đổi tuyển thủ Duy Tuyến vào vị trí đối chuyền. Dù có sự điều chỉnh nhưng các tay đập của Việt Nam lại thua 12/14.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua 2-3 trước Thái Lan. Với chiến thắng này, đội nam Thái Lan đã có suất vào bán kết chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Đội Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối ở vòng bảng với Myanmar trong ngày 24-7.

MINH CHIẾN