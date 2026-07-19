Campuchia gây bất ngờ khi đánh bại Indonesia ở chung kết SEA V.Cup 2026

Đội nam Campuchia đã vô địch chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Những người lạc quan nhất cũng chưa bao giờ nghĩ đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia có thể tạo cú sốc trước tuyển mạnh nhất Đông Nam Á là Indonesia. Vậy nhưng tại trận chung kết chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 ở Philippines tối ngày 19-7, các tay đập Campuchia đã thắng thuyết phục Indonesia có lần đầu đăng quang giải này.

Trận chung kết chặng thứ nhất ở Philippines đã diễn ra hấp dẫn hơn trên sự kỳ vọng của người hâm mộ. Cầu thủ 2 bên đã chơi giằng co và bám đuổi tỷ số quyết liệt. Các tay đập của HLV Nouv Samaeth (Campuchia) thi đấu thoải mái trong 2 ván đầu của trận chung kết và ghi điểm chính xác trong các miếng phối hợp tấn công hiệu quả. Trong 2 ván đầu, đội Campuchia dẫn trước Indonesia với các tỷ số 25/23 và 28/26.

Bên kia mành lưới, HLV Gonzales Alfonnso (Indonesia) đã điều chỉnh đội hình cho các cầu thủ của mình thi đấu gắn kết hơn sau khi bị dẫn trước 2 ván đấu. Chính các điều chỉnh phù hợp của Ban huấn luyện giúp đội Indonesi giành lại chiến thắng 25/23, 25/22 trong 2 ván tiếp theo để đưa trận đấu về tỷ số cân bằng 2-2.

Cầu thủ 2 bên đã thi đấu ván thứ 5 để quyết định chiến thắng. Trong ván này đội Campuchia thắng 15/11. Chiến thắng chung cuộc 3-2 tại chung kết chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026 giúp đội nam Campuchia có được kết quả thành công nhất trong các lần thi đấu hệ thống giải bóng chuyền ở Đông Nam Á những năm gần đây.

Đáng chú ý ở giải năm nay, Campuchia lần lượt vượt qua 2 đội bóng mạnh là Thái Lan và Indonesia để lên ngôi vô địch.

Chung cuộc tại chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026, thứ hạng các đội xác định 1. Campuchia, 2. Indonesia, 3. Thái Lan, 4. Việt Nam, 5. Philippines, 6. Myanmar.

Chặng thứ 2 của giải sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 22-7 tới 26-7.

MINH CHIẾN