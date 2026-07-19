Không thắng được Thái Lan, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đứng hạng 4 giải SEA V.Cup 2026

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã không hoàn thành được mục tiêu có thành tích huy chương ở chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 tại Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có hạng 4 chung cuộc tại chặng thứ nhất của SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Chiều ngày 19-7 theo giờ địa phương tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu trận tranh hạng 3 trước đối thủ quen thuộc Thái Lan.

Quyết tâm phải giành được chiến thắng để góp mặt trong nhóm 3 đội đạt huy chương tại chặng đầu SEA V.Cup 2026, HLV trưởng Federico Rampazzo đã bất ngờ trao cơ hội ra sân chính thức cho chủ công trẻ Tăng Ngọc Hiếu. Thay vào đó, các cầu thủ kinh nghiệm Dương Văn Tiên và Phạm Quốc Dư dự bị. Tại ván thứ nhất, Đinh Văn Duy tiếp tục là người điều phối bóng chiến thuật từ khả năng quan sát của mình để đưa bóng tới tầm tấn công của Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Tăng Ngọc Hiếu hay Trương Thế Khai, Trần Duy Tuyến.

Cầu thủ Việt Nam là những người chơi hiệu quả ở ván đầu tiên của trận đấu. Chính khả năng thi đấu phóng khoáng giúp các tay đập Việt Nam khiến hàng trước và hàng sau của đội Thái Lan lúng túng phòng thủ. Ván này, chúng ta thắng 25/23.

Ván thứ 2, tình thế lại đổi ngược. Cầu thủ Thái Lan trở lại hiệu quả bằng những tình huống phối hợp đưa bóng về 2 biên giúp các mũi chủ công và đối chuyền đập bóng giành điểm hiệu quả. Trong ván này, chủ công Trần Anh Tú và Dương Văn Tiên được ra sân trong một số tình huống nhưng không tạo được sự áp đảo. Đội nam Việt Nam lại thua sít sao 28/30 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Hàng chắn của đội nam Việt Nam không cản phá thành công các pha tấn công của Thái Lan. Ảnh: SAVA

Cũng từ đây, đội nam Thái Lan đã chơi tốt hơn. Họ tiếp tục thắng 25/20 trong ván thứ 3. Ở ván thứ 4, cầu thủ Việt Nam đã tìm các cơ hội giành điểm để nuôi hy vọng có chiến thắng chung cuộc nhưng không thành công. Ván đấu đã kết thúc với tỷ số 28/26 cho đội nam Thái Lan.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển bóng chuyền nam thua 1-3. Chúng ta nhân hạng 4 còn đội nam Thái Lan có vị trí hạng 3. Giải đấu sẽ khép lại với chung kết Indonesia – Campuchia diễn ra vào tối ngày 19-7.

MINH CHIẾN