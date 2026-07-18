14 gương mặt đội tuyển bóng chuyền nam chuẩn bị cho chặng 2 SEA V.Cup 2026

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có sự thay đổi 3 vị trí so với chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 để tham dự chặng thứ 2 tại Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có 3 sự thay đổi để có lực lượng tham dự chặng 2 tiếp theo tại Indonesia. Ảnh: SAVA

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang bước vào những trận cuối cùng tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 tổ chức ở Philippines. Chúng ta sẽ thi đấu trận bán kết với Indonesia ở ngày 18-7. Ngày 19-7, giải đấu sẽ bế mạc.

Tuy nhiên ngay từ lúc này, theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã xây dựng phương án chuẩn bị cho chặng 2 của giải đấu.

HLV trưởng Federico Rampazzon sẽ quyết định trao cơ hội dự chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 cho 14 gương mặt gồm: Trần Hoài Phương, Đinh Văn Duy (chuyền hai), Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Tăng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức (chủ công), Phạm Quốc Dư, Đinh Văn Phương (đối chuyền), Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Bùi Xuân Tiến (phụ công), Trịnh Duy Phúc, Cao Đức hoàng (libero).

So với chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026, 3 cầu thủ sẽ không tiếp tục tham dự chặng tiếp theo tại Indonesia là chủ công Trần Anh Tú, chuyền hai Phan Công Đức và đối chuyền Lý Văn Chường.

Ở chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 sắp tới, phụ công Bùi Xuân Tiến là tuyển thủ lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự giải quốc tế chính thức.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tập huấn 19 tuyển thủ trong thời gian chuẩn bị chuyên môn cho SEA V.Cup 2026. Từ đó, HLV trưởng Federico Rampazzon và Ban huấn luyện rút gọn 17 cầu thủ để đăng ký tham dự 2 chặng SEA V.Cup 2026.

Sau 2 chặng của giải SEA V.Cup 2026, chắc chắn Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ rút kinh nghiệm để điều chỉnh chuyên môn cho từng vị trí. Chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 tổ chức tại Indonesia từ ngày 22-7 tới 26-7. Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ di chuyển tới Indonesia vào ngày 20-7. Chặng 2 của giải có sự tham gia của 6 đội tuyển gồm Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Philippines, Myanmar, Indonesia (chủ nhà). Theo thể lệ chuyên môn năm nay, 6 đội sẽ được bốc thăm vào 2 bảng đấu để tranh tài ở từng chặng.

Đội vô địch các chặng đấu giải SEA V.Cup 2026 sẽ được cơ hội có suất tham dự AVC Cup 2027.

MINH CHIẾN