Thắng đối thủ Myanmar, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vào bán kết SEA V.Cup 2026

Tất cả cầu thủ được Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam đưa ra sân thi đấu đều tập trung đạt phong độ cao nhất.

Cầu thủ nam Việt Nam đã lọt vào bán kết giải năm nay. Ảnh: SAVA

Cuộc so tài tại lượt trân cuối vòng bảng của Bảng B tại SEA V.Cup 2026 tổ chức tại Philippines chứng kiến đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Myanmar.

Trước trận đấu, 2 bên được đánh giá có sự cân bằng chuyên môn. Thực tế trên sân, HLV trưởng Federico Rampazzon đã hiểu rõ đâu là điều cần điều chỉnh sau trận gặp đội nam Thái Lan trước đó. Các vị trí của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đều đạt được sự hưng phấn cao nhất để nhập cuộc với phong độ cao.

Ván thứ nhất, các mũi đánh như Ngọc Thuân, Quốc Dư là những người ghi điểm quan trọng để đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vượt lên thắng đối thủ 25/18. Tại ván thứ 2, đội nam Myanmar có sự điều chỉnh cự ly đội hình từ đó chơi ăn miếng trả miếng trong các tình huống đập bóng tấn công ghi điểm. Tuy nhiên, cầu thủ Việt Nam vẫn vượt qua đối thủ với thắng lợi 25/23. Ván thứ ba, cầu thủ Việt Nam hoàn tất chiến thắng với tỷ số 25/19.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng đội Myanmar với kết quả 3-0 đồng thời giành suất vào bán kết chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026. Thầy trò HLV Federico Rampazzon sẽ gặp đội nhất Bảng A ở lượt trận bán kết tiếp theo.

Trước khi sang Philippines tranh tài chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào chung kết.

Theo chương trình thi đấu, chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 ở Philippines sẽ bế mạc vào ngày 19-7.

MINH CHIẾN