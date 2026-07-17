Bóng chuyền

Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 17-7

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 tại vòng bảng của mình để tìm cơ hội đi tiếp bán kết giải đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu với Myanmar trong trận đấu quyết định ở Bảng B. Ảnh: SAVA
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu với Myanmar trong trận đấu quyết định ở Bảng B. Ảnh: SAVA

Hôm nay 17-7 tại Philippines, các trận cuối cùng tại vòng bảng của chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 sẽ được tổ chức.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trở lại thi đấu để gặp đội Myanmar trong trận đấu cuối của Bảng B. Về cơ hội, đội nào thắng ở trận đấu này sẽ giữ vị trí thứ nhì Bảng B cùng tấm vé vào bán kết. Vì vậy, 2 bên đều quyết tâm để có kết quả tốt nhất.

Ở lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội là cuộc so tài tại vòng bảng SEA Games 32-2023 diễn ra tại Campuchia, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng Myanmar 3-0. Sau 3 năm, 2 đội mới có cơ hội gặp lại nhau tại giải chính thức là SEA V.Cup 2026.

Lúc này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn giữ được tinh thần tốt và HLV trưởng Federico Rampazzon tin tưởng tất cả cầu thủ của mình sẽ quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu này. Cuộc so tài giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 13 giờ, theo giờ Việt Nam.

Cùng trong ngày, tại Bảng A, đội Indonesia sẽ thi đấu với chủ nhà Philippines. Đây sẽ là trận quyết định tấm vé bán kết cho chủ nhà Philippines. Nếu thua trận, đội chủ nhà Philippines lỡ cơ hội góp mặt tại bán kết năm nay do họ đã để thua trước đội Campuchia ở cùng bảng đấu tại ngày tranh tài trước đó.

Lịch thi đấu ngày 17-7:

13h00: Myanmar – Việt Nam (Bảng B)

16h30: Indonesia – Philippines (Bảng A)

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MINH CHIẾN

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