Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp lại Thái Lan tại SEA V.Cup 2026

Các tay đập của HLV trưởng Federico Rampazzon sẽ đối đầu với đội tuyển nam Thái Lan tại vòng bảng ở chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

HLV trưởng Federico Rampazzon và cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam đã tới Philippines. Ảnh: PHILIPPINESVOLLEYBALL

Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á và Ban tổ chức chủ nhà Philippines chặng thứ nhất nội dung nam giải SEA V.Cup 2026 đã hoàn thành bốc thăm chuyên môn. 6 đội bóng của giải năm nay (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia) được bốc vào 2 bảng đấu.

Theo đó, Bảng A gồm Indonesia, Philippines, Campuchia. Bảng B gồm Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan tại chặng thứ nhất giải đấu năm nay.

Lần gần nhất 2 đội đã đọ sức cùng nhau là ở vòng bảng SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để thua với tỷ số 0-3. Cũng tại SEA Games 33-2025, đội nam Thái Lan đã lên ngôi vô địch, giành HCV.

Năm ngoái tại SEA V.League 2025, khi giải đấu còn tiến hành thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội có kết quả tốt nhất trao cúp vô địch, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từng thắng Thái Lan 3-1 tại chặng thứ nhất và thắng 3-2 tại chặng thứ 2.

Năm nay, giải đấu đã đổi tên thành SEA V.Cup 2026. Thể thức thi đấu thay đổi. Các đội tại vòng bảng sẽ đấu vòng tròn 1 lượt sau đó 2 đội có kết quả tốt nhất ở từng bảng được nhận suất vào bán kết. Các đội đứng hạng 3 của mỗi bảng sẽ thi đấu với nhau trận tranh hạng 5.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và các cầu thủ đã có mặt tại thành phố Candon (Philippines) ở ngày 12-7. Tất cả được bố trí nơi ở để đảm bảo sức khỏe và ra sân tập luyện theo kế hoạch, trước khi vào thi đấu chính thức. Chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 diễn ra từ ngày 15-7 tới 19-7.

Cầu thủ Việt Nam tự tin chuẩn bị cho chặng đấu tại Philippines. Ảnh: PHILIPPINESVOLLEYBALL

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam mang 17 cầu thủ tới Philippines, tuy nhiên, chúng ta đăng ký 14 người thi đấu chính thức đúng theo quy định gồm: Dương Văn Tiên, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Anh Tú, Tăng Ngọc Hiếu, Phạm Quốc Dư, Lý Văn Chường, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Cao Đức Hoàng, Trịnh Duy Phúc và Phan Công Đức, Đinh Văn Duy.

Năm ngoái tại SEA V.League 2025, đội vô địch chặng thứ nhất là Thái Lan còn vô địch chặng thứ 2 là Indonesia. Các đội bóng Thái Lan, Indonesia, Campuchia đã cùng có mặt tại thành phố Candon (Philippines) trong ngày 12-7.

MINH CHIẾN