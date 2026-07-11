Giá vé vào xem giải bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 tại Đông Anh là 150.000 đồng

Ban tổ chức địa phương tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) đã lên kế hoạch tổ chức bán vé phục vụ người hâm mộ.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ mở cửa bán vé từ ngày 15-7 tới đây. Ảnh: MINH CHIẾN

“Năm nay chúng tôi tiếp tục tổ chức một giải đấu quốc tế của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là SEA V.Cup 2026 ở Đông Anh (Hà Nội). Dự kiến, nhu cầu theo dõi các trận thi đấu của người hâm mộ địa phương và khán giả yêu thích bóng chuyền nữ sẽ lớn. Vì vậy, Ban tổ chức sẽ sớm thực hiện bán vé phục vụ người hâm mộ ngay trong tuần tới”, đại diện Ban tổ chức địa phương tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) trao đổi cùng SGGP ngày 11-7.

Theo kế hoạch, thời điểm chính thức bán vé tại quầy bán trực tiếp ở nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) bắt đầu từ ngày 15-7.

Ban tổ chức giải đưa ra 2 mệnh giá vé phục vụ người hâm mộ gồm 150.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé. Với mỗi vé, khán giả được theo dõi 2 trận của 1 buổi thi đấu.

Cũng theo chia sẻ từ đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á đã thống nhất đổi tên giải đấu bóng chuyền quốc tế Đông Nam Á từ SEA V.League thành SEA V.Cup. Hai nội dung nam, nữ đều có tên gọi mới là SEA V.Cup từ năm 2026. “Việc đổi tên gọi để tuân thủ theo chuẩn quốc tế do FIVB yêu cầu”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao đổi thêm.

Năm nay, 2 chặng của nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 tiếp tục tổ chức lần lượt tại Việt Nam và Thái Lan. Dự kiến ban đầu, chặng thứ nhất diễn ra tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình nhưng sau đó đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chuyển về Đông Anh (Hà Nội). Thời gian tranh tài của giải là từ ngày 31-7 tới 2-8.

Nội dung nữ SEA V.Cup 2026 tiếp tục có 4 đội tham gia gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn đội có kết quả tốt nhất trao cúp vô địch.

Chặng thứ 2 của SEA V.Cup 2026 tổ chức ở Chiangmai (Thái Lan) từ ngày 7-8 tới 9-8.

Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vô địch chặng thứ 2 giải SEA V.League 2025 trong khi Thái Lan là nhà vô địch chặng thứ nhất.

MINH CHIẾN