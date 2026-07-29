4 tuyển thủ trở lại đội tuyển nữ Việt Nam sau giải trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026

Cầu thủ Thảo Nguyên sẽ trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau giải trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 29-7, đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ đón 4 tuyển thủ trở lại gồm Phạm Quỳnh Hương, Võ Thị Thảo Nguyên, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc và Đỗ Lại Yến Nhi.

4 cầu thủ trẻ trên vừa tham dự giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 cùng đơn vị chủ quản ở Đại học TDTT Bắc Ninh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đủ 28 cầu thủ vào thời điểm này. Trong đó, một đội hình gồm 14 người đã tới Đông Anh (Hà Nội) chuẩn bị chuyên môn để tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Thành phần còn lại vẫn tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh để chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tại giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026, chủ công Phạm Quỳnh Hương đã thi đấu nổi bật để lên ngôi vô địch cùng đội bóng chủ quản Binh chủng Thông tin. Ngay sau giải, tay đập này đã được trả về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam theo nhiệm vụ tập huấn ở thời điểm hiện tại. Quỳnh Hương đã nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất giải bóng chuyền trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026.

Quỳnh Hương là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026. Ảnh: MINH MINH

Hiện tại, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt mới quyết định danh sách chính thức 14 cầu thủ tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 từ ngày 31-7 tới 2-8. Chặng thứ 2 được tổ chức ở Chiangmai (Thái Lan) từ ngày 7-8 tới 9-8. Chúng ta sẽ quyết định danh sách 14 cầu thủ tham dự chặng đấu này sau khi kết thúc thi đấu chặng đầu tiên tại Đông Anh (Hà Nội).

Do chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa qua, vì thế 4 tuyển thủ Quỳnh Hương, Thảo Nguyên, Bảo Ngọc, Yến Nhi chưa được suất góp mặt chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

MINH CHIẾN