2 tuyển thủ Phạm Quỳnh Hương, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc có thể góp mặt ở giải trẻ quốc gia 2026

Hiện tại, 2 gương mặt Phạm Quỳnh Hương và Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc đang tham dự giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 và có thể sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch trẻ quốc gia 2026 ngay sau đó.

Phụ công Bảo Ngọc (4) đang là cầu thủ trẻ có chuyên môn tốt của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phạm Quỳnh Hương và Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc đang thi đấu giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 diễn ra ở Ninh Bình.

Ngay sau giải đấu, các đội bóng trẻ cả nước tiếp tục bước vào tranh tài giải vô địch trẻ quốc gia 2026 từ này 8-8 tới 23-8 tại Hà Tĩnh.

Theo tìm hiểu của SGGP tại danh sách đăng ký sơ bộ cầu thủ dự giải vô địch trẻ quốc gia, đội nữ trẻ Binh chủng Thông tin có đăng ký Phạm Quỳnh Hương và đội nữ trẻ Tây Ninh có đăng ký Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc.

Quỳnh Hương và Bảo Ngọc là 2 tuyển thủ đang thuộc danh sách tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Họ đã được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gọi tập trung trong 14 gương mặt bổ sung để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn thiện lực lượng 28 tuyển thủ hướng tới các nhiệm vụ VTV Cup 2026 và SEA V.Cup 2026. Do giải VTV Cup 2026 đang bị hoãn tổ chức nên lúc này đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung vào 1 nhiệm vụ trước mắt là các chặng đấu của SEA V.Cup 2026. Quỳnh Hương và Bảo Ngọc chỉ kịp tập luyện ngắn ngày với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa qua sau đó đã trở về đơn vị chủ quản thi đấu giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 ở Ninh Bình thời điểm này.

Trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, 2 tuyển thủ Đỗ Lại Yến Nhi (Hưng Yên) và Võ Thị Thảo Nguyên (VTV Bình Điền Long An) cũng về đội bóng chủ quản thi đấu giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026. Tuy vậy, họ không có tên trong đăng ký sơ bộ của đội bóng chủ quản để tham gia giải vô địch trẻ quốc gia 2026 vào tháng 8.

Nếu Quỳnh Hương và Bảo Ngọc được đăng ký chính thức thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia 2026, chắc chắn họ không có cơ hội tập luyện với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để giành suất dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 được tổ chức từ ngày 7-8 tới 9-8 tại Thái Lan. Ngoài ra, cơ hội góp mặt giải vô địch châu Á 2026 của từng tuyển thủ kể trên cũng bị bỏ ngỏ do giải đấu sẽ tổ chức từ ngày 21-8 tới 30-8 trong khi giải vô địch trẻ quốc gia 2026 chỉ khép lại sau ngày 23-8.

Phạm Quỳnh Hương chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đăng ký sơ bộ, nội dung nữ giải vô địch trẻ quốc gia 2026 sẽ có các đội tham gia gồm Đắk Lắk, Hóa chất Đức Giang, TPHCM, Binh chủng Thông tinn, Hưng Yên, Tây Ninh, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa.

Đội nữ trẻ Hà Nội đăng ký sơ bộ 18 cầu thủ chuẩn bị giải vô địch trẻ quốc gia 2026. 2 tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh cùng có tên. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ không góp mặt trong danh sách đăng ký chính thức giải trên do vừa qua Ban huấn luyện đội nữ trẻ Hà Nội đã để Ánh Thảo, Thùy Linh toàn tâm tập huấn làm nhiệm vụ quốc gia, không thi đấu giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 tại Ninh Bình.

MINH CHIẾN