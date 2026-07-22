Giải bóng chuyền VTV Cup 2026 có thể sẽ hoãn tổ chức

Nhiều khả năng, giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2026 sẽ hoãn dù chưa có thông báo chính thức tới thời điểm này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang giữ ngôi á quân giải VTV Cup. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguồn tin của SGGP cho biết, Ban tổ chức đang xem xét phương án có thể chưa tổ chức giải bóng chuyền VTV Cup 2026. Trước đó, thời điểm dự kiến diễn ra của giải đấu được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thông báo là từ ngày 8-8 tới 15-8.

Ngoài ra, các khách mời được lên danh sách tới Việt Nam tranh tài gồm câu lạc bộ Quảng Đông (Trung Quốc), câu lạc bộ Hà Nam (Trung Quốc), Korabelka (Nga), King Whale (Đài Bắc Trung Hoa), Dinamo Anapa (Nga), Kuanysh (Kazakhstan) và Nakhon Ratchasima Qmin C VC (Thái Lan). Dù vậy, kế hoạch hoãn tổ chức giải năm nay đã được xem xét từ các bên.

Giải bóng chuyền nữ VTV Cup là chương trình thi đấu thường niên trong nhiều năm qua dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu chung kết với đội Korabelka và có ngôi á quân.

Theo tìm hiểu, trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ có thông báo chính thức về VTV Cup 2026. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh để chuẩn bị cho giải đấu này.

Một trong những điểm khó của đợt chuẩn bị cho VTV Cup 2026 là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trùng lịch thi đấu 2 chặng giải SEA V.Cup 2026. Do thế, Ban huấn luyện sẽ phải lựa chọn lực lượng phù hợp cho từng giải đấu. Tuy nhiên, nếu VTV Cup 2026 được tổ chức, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải tìm phương án có các cầu thủ chủ chốt góp mặt. Nhưng trong thời điểm hiện tại, phương án có thể chưa tổ chức VTV Cup 2026 quyết định trực tiếp tới chương trình tập huấn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN