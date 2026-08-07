SEA V.Cup 2026: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ thua ngược Indonesia 2-3

Sự khởi đầu của thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tại chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 đã không suôn sẻ khi chúng ta nhận thất bại trước Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nỗ lực nhưng để thua 2-3 trước Indonesia. Ảnh: SAVA

Cuộc so tài giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia được người hâm mộ trong nước chờ đợi trong chiều ngày 7-8. Tất cả cùng hướng tới 1 kết quả tốt nhất cho thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Vậy nhưng, những sự kỳ vọng chưa thành hiện thực. Trong lần đầu đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Ngọc Hoa bình tĩnh đưa ra sân đội hình có kết hợp giữa các cầu thủ kinh nghiệm như Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy với những gương mặt trẻ là Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo.

Cặp chủ công Quỳnh Hương, Ánh Thảo đã nhận trọng trách ghi điểm ngay từ ván thứ nhất. Cùng với họ, Đặng Thị Kim Thanh thi đấu vị trí đối chuyền tìm những cơ hội tấn công ghi điểm cho đội nhà. Ở ván thứ nhất, các tay đập nữ Việt Nam đã chơi thoải mái và thắng 25/20.

Nối tiếp tinh thần ấy, đội giành thêm chiến thắng 25/18 tại ván thứ 2. Tuy nhiên, cầu thủ nữ Việt Nam lại không giữ được thế trận trong ván thứ 3. Tại ván này, các tay đập Indonesia đã chơi tự tin để vượt lên dẫn điểm rồi kết thúc ván đấu với chiến thắng 25/22.

HLV Ngọc Hoa đã điều chỉnh đội hình cho các cầu thủ nhằm chơi gắn kết hơn trong ván thứ 4. Thế nhưng, chúng ta vẫn không thể giữ được tinh thần cao nhất tại ván này mà để đối thủ giành chiến thắng 25/20.

Hai bên đã thi đấu ván thứ 5 để quyết định và các học trò của HLV Ngọc Hoa đã để thua 9/15.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập trung thi đấu trước đối thủ. Ảnh: SAVA

Thua sít sao 2-3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp khó khăn ngay từ trận đầu tiên của chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong qua các chặng đấu giải SEA V.Cup, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua trận đầu tiên trong 1 lượt tranh tài.

MINH CHIẾN