Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Philippines trận khởi đầu SEA V.Cup 2026

Tối ngày 31-7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng khởi đầu quan trọng tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 trên sân nhà.

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng khởi đầu thuận lợi. Ảnh: VFV

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xác định trận khởi đầu của giải đấu phải có kết quả tốt nhất. Ngoài việc mang tới những pha bóng đẹp phục vụ khán giả nhà, trận đấu còn mang ý nghĩa quan trọng về chuyên môn để cầu thủ Việt Nam phải có những điểm số đầu tiên.

Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đội Philippines ở trận đầu tiên. Tại trận đấu này, chủ công Trần Thị Thanh Thúy là người lĩnh xướng hàng công. Cùng với cô, phụ công Bích Thủy và đối chuyền Trà My là những người lĩnh xướng hỗ trợ Thanh Thúy ghi điểm.

Trong ván đầu tiên, dù có sự cổ vũ của khán giả nhà, các tay đập Việt Nam vẫn phải nỗ lực thi đấu để giành được chiến thắng với tỷ số 29/27.

Ở ván thứ 2, cầu thủ Việt Nam chơi thoải mái tâm lý qua đó tiếp tục thắng 25/17. Trong ván thứ 3, bất ngờ xẩy ra khi đội Philippines thắng đội chủ nhà Việt Nam với tỷ số 25/20.

Đó là tất cả những gì mà đội Philippines làm được. Khán giả tại Đông Anh (Hà Nội) đã tích cực cổ vũ cầu thủ Việt Nam, qua đó chúng ta trở lại với tinh thần cao nhất. Trong ván thứ 4, các mũi tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện sự vượt trội. Từ đó, chúng ta vượt lên thắng 25/19.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng 3-1. Thắng lợi tạo nên sự khởi đầu thuận lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Trong trận đấu sớm của giải, đội nữ Thái Lan đã thắng Indonesia 3-1. Sau lượt đầu tiên, đội Việt Nam và Thái Lan cùng có chiến thắng.

MINH CHIẾN