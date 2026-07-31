Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 31-7

Các cầu thủ nữ sẽ bước vào tranh tài chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 tại Đông Anh (Hà Nội) để mang lại những màn thi đấu hấp dẫn phục vụ khán giả.

Các đội bóng đã được chủ nhà chào mừng tới Việt Nam tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: VFV

Hôm nay 31-7, chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 sẽ được khởi tranh. 4 đội bóng gồm Việt Nam (chủ nhà), Thái Lan, Indonesia, Philippines đã sẵn sàng ra sân thể hiện phong độ và chuyên môn của mình.

Khác với nội dung nam, nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 vẫn tiến hành theo thể thức đấu vòng tròn 1 lượt để chọn đội có thành tích tốt nhất trao ngôi vô địch.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu giành vị trí số 1 trong chặng đấu được diễn ra trên sân nhà năm nay. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ ra sân gặp đối thủ Philippines ở trận đầu tiên. Lúc này, các gương mặt hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Võ Thị Kim Thoa… đều có mặt trong đội hình dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng học trò của mình sẽ ra quân với kết quả tốt để tạo sự suôn sẻ toàn giải.

Trong khi đó, đội Philippines cũng chờ đợi 1 kết quả tốt tại Việt Nam lần này. HLV Minowa Takayuki của Philippines chờ đợi mũi nhọn Solomon sẽ phát huy hết khả năng chuyên môn của mình trước các tay đập chủ nhà Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ.

Tại trận đấu sớm trong ngày, đội Thái Lan gặp Indonesia vào lúc 16 giờ. Tại chặng thứ nhất, thầy trò HLV Kiattipong (Thái Lan) vẫn được xem là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Đội Thái Lan sẽ chờ đợi các gương mặt Warisara, Papatchaya, Sasipapron, Ajcharaporn….ghi điểm hiệu quả ở Đông Anh (Hà Nội).

Lịch thi đấu ngày 31-7:

16h00: Indonesia – Thái Lan

19h00: Việt Nam - Philippines

MINH CHIẾN