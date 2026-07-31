Bóng chuyền

Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 31-7

SGGPO

Các cầu thủ nữ sẽ bước vào tranh tài chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 tại Đông Anh (Hà Nội) để mang lại những màn thi đấu hấp dẫn phục vụ khán giả.

Các đội bóng đã được chủ nhà chào mừng tới Việt Nam tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: VFV
Các đội bóng đã được chủ nhà chào mừng tới Việt Nam tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: VFV

Hôm nay 31-7, chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 sẽ được khởi tranh. 4 đội bóng gồm Việt Nam (chủ nhà), Thái Lan, Indonesia, Philippines đã sẵn sàng ra sân thể hiện phong độ và chuyên môn của mình.

Khác với nội dung nam, nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 vẫn tiến hành theo thể thức đấu vòng tròn 1 lượt để chọn đội có thành tích tốt nhất trao ngôi vô địch.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu giành vị trí số 1 trong chặng đấu được diễn ra trên sân nhà năm nay. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ ra sân gặp đối thủ Philippines ở trận đầu tiên. Lúc này, các gương mặt hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Võ Thị Kim Thoa… đều có mặt trong đội hình dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng học trò của mình sẽ ra quân với kết quả tốt để tạo sự suôn sẻ toàn giải.

Trong khi đó, đội Philippines cũng chờ đợi 1 kết quả tốt tại Việt Nam lần này. HLV Minowa Takayuki của Philippines chờ đợi mũi nhọn Solomon sẽ phát huy hết khả năng chuyên môn của mình trước các tay đập chủ nhà Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ.

Tại trận đấu sớm trong ngày, đội Thái Lan gặp Indonesia vào lúc 16 giờ. Tại chặng thứ nhất, thầy trò HLV Kiattipong (Thái Lan) vẫn được xem là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Đội Thái Lan sẽ chờ đợi các gương mặt Warisara, Papatchaya, Sasipapron, Ajcharaporn….ghi điểm hiệu quả ở Đông Anh (Hà Nội).

Lịch thi đấu ngày 31-7:

16h00: Indonesia – Thái Lan

19h00: Việt Nam - Philippines

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền SEA V.Cup 2026 bóng chuyền nữ Việt Nam AVC Nguyễn Tuấn Kiệt Trần Thị Thanh Thúy Trần Thị Bích Thủy Thái Lan Indonesia Philippines lịch thi đấu bóng chuyền lịch thi đấu SEA V.Cup 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn