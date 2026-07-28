Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam: Tự tin hướng tới những sân chơi lớn hơn

Tối 26-7, tại nhà thi đấu ở Jakarta (Indonesia) chật kín khán giả, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Bằng bản lĩnh, sự đa dạng trong lối chơi và khát vọng chiến thắng mãnh liệt, các chàng trai Việt Nam lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của bóng chuyền khu vực sau nhiều năm chờ đợi.

Sự tỏa sáng đúng lúc của cặp phụ công Trương Thế Khải và Trần Duy Tuyến; sức xuyên phá hàng chắn đối phương hiệu quả của các mũi tấn công biên Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Bùi Xuân Tiến, Tăng Ngọc Hiếu… dưới khả năng điều phối và tổ chức đa dạng của cây chuyền hai Đinh Văn Duy đã giúp đội tuyển bóng chuyền Việt Nam duy trì lối chơi kết dính suốt từ vòng bảng cho đến khi giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng.

Kể từ khi giải đấu này ra đời vào năm 2017, thành tích tốt nhất của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam là ngôi á quân (chặng 2 năm 2023 và chặng 2 năm 2025). Indonesia và Thái Lan từng thay nhau lên ngôi, nhưng ở mùa giải 2026 này, cả hai đều phải chùn bước trước Campuchia (chặng 1) và Việt Nam (chặng 2).

Minh Đức (Việt Nam) đập bóng trước các tay chắn Thái Lan ở chặng 2 của SEA V.Cup 2026. Ảnh: VFV

Màn "lột xác" ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam chỉ sau chưa đầy một năm ghi dấu ấn đậm nét của "thuyền trưởng" Federico Rampazzo. Chiến lược gia người Italy chỉ vừa tiếp quản ghế HLV trưởng cách nay chưa đầy 2 tháng, nhưng đã góp phần thay đổi chuyên môn cho đội tuyển.

Gạt bỏ hình ảnh một đội tuyển thi đấu thiếu ổn định và sa sút trong giai đoạn trước, HLV Rampazzo đã xây dựng nên một tập thể gắn kết, chơi linh hoạt, biến hóa và bản lĩnh hơn rất nhiều. Chính sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy chiến thuật, biết cách phân phối thể lực và sử dụng nhân sự hợp lý của HLV Rampazzo đã giúp các tuyển thủ phát huy tối đa điểm mạnh, đồng thời khắc phục được những điểm yếu cố hữu ở khâu phòng thủ bước một. Lối chơi hiện đại mang phong cách châu Âu của ông đã thổi một luồng sinh khí mới, khơi dậy khát vọng và tinh thần chiến đấu ngoan cường cho toàn đội.

Với cú hích tinh thần cùng sự dẫn dắt tài tình của HLV Federico Rampazzo, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tự tin hướng tới các sân chơi lớn hơn trong tương lai, mà mục tiêu gần chính là đấu trường Asiad 20.

PHƯƠNG MINH