14 tuyển thủ được đề xuất chuẩn bị cho giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đề xuất 14 cầu thủ chuẩn bị cho giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026.

Bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến 14 cầu thủ có chuyên môn tốt tham dự giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: VFV

Hiện tại, danh sách đề xuất lực lượng tham dự giải vô địch châu Á 2026 đã được Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gởi tới Cục TDTT Việt Nam. Chỉ khi danh sách được cấp quản lý quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2026 mới được thành lập.

Sơ bộ danh sách 14 cầu thủ được Ban huấn luyện đề xuất gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương (chủ công); Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Lưu Thị Huệ (phụ công), Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai), Nguyễn Thị Trà My (đối chuyền); Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến (libero).

Trong thành phần Ban huấn luyện đề xuất, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục trao cơ hội đăng ký dự giải vô địch châu Á 2026 đối với các trợ lý Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Nguyễn Ngọc Dũng. Đồng thời, chuyên gia thể lực Karl Lim cũng có mặt,

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 21-8 tới 30-8. Giải đấu chỉ có 12 đội được suất góp mặt. Liên đoàn bóng chuyền châu Á quy định mỗi đội được đăng ký tối đa 14 cầu thủ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh sau khi kết thúc chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Khi có quyết định chính thức, lực lượng rút gọn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn 14 gương mặt.

Theo bốc thăm tại giải vô địch châu Á 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở Bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc). Bảng A có các đội Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Iraq và Bảng B có các đội Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia, Australia. Đội nữ Thái Lan đang là đương kim vô địch của giải đấu.

MINH CHIẾN