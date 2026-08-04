Bảo Ngọc cùng 4 tuyển thủ trẻ chia tay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc đã kết thúc tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC

5 tuyển thủ chính thức được Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc tập huấn. Danh sách gồm Bùi Hồng Nhung, Lại Thị Khánh Huyền, Đỗ Lại Yến Nhi, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc và Võ Thị Thảo Nguyên.

Đây là 5 tuyển thủ có trong lực lượng 14 VĐV đã được đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn bổ sung từ tháng 7 sau AVC Cup 2026.

Trong số này, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã thi đấu giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và U18 châu Á 2026 vừa qua. Mới đây, phụ công này đã thi đấu giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 cùng đơn vị chủ quản VTV Bình Điền Long An tại Ninh Bình. Dự kiến, Bảo Ngọc sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch trẻ quốc gia 2026 ở Hà Tĩnh từ ngày 8-8 tới 23-8.

Việc kết thúc tập huấn với 5 tuyển thủ kể trên là điều bất khả kháng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong tháng 7, Ban huấn luyện đội tuyển đã lên kế hoạch tập trung bổ sung lực lượng để có thêm sự lựa chọn cho giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2026. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức giải VTV Cup 2026 đã hoãn vào thời điểm này nên kế hoạch chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải điều chỉnh.

Do chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, 5 tuyển thủ kể trên đã không tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 ở Đông Anh (Hà Nội). Họ cũng không tiếp tục có tên ở chặng 2 thi đấu tại Thái Lan.

Năm nay là lần đầu tiên cả 5 gương mặt Hồng Nhung, Khánh Huyền, Yến Nhi, Bảo Ngọc, Thảo Nguyên được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong sự nghiệp.

Như vậy vào lúc này, danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn 24 cầu thủ. Hiện tại, 14 cầu thủ sẽ sang Thái Lan dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 và 10 gương mặt còn lại tập luyện ở Đại học TDTT Bắc Ninh.

MINH CHIẾN