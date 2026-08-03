Kết quả chặng 1 SEA V.Cup 2026 là bài học kinh nghiệm cho bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua trước đối thủ Thái Lan và nên từ đây, người hâm mộ sẽ có những bình luận về kết quả tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn sẽ tập trung để làm lại kết quả tốt hơn trong chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: VFV

Ngôi á quân chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026 của đội tuyển bóng chuyền nữ VIệt Nam chưa phải kết quả làm hài lòng người hâm mộ. Bản thân Ban huấn luyện đội bóng cũng hướng đến phải đạt được chức vô địch trên sân nhà. Dù thực tế, kết quả chung cuộc không như kỳ vọng.

Khi trận cuối của đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan khép lại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 ở Đông Anh (Hà Nội), các cô gái của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã không thể giữ được niềm vui. Từng gương mặt của 14 tuyển thủ đều vương vấn nỗi buồn bởi chúng ta thất bại chóng vánh trước đối thủ.

Nhiều bình luận trên các diễn đàn bóng chuyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội đưa ra phân tích của mình để đánh giá trước trận thua 0-3 này. Trong đó, không ít lời động viên để cầu thủ nữ Việt Nam tập trung thi đấu trở lại tốt nhất. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là người trực tiếp chỉ đạo chuyên môn nên rất hiểu điểm yếu nào của chúng ta đã lộ ra trong trận đấu.

Chuẩn bị cho 2 chặng giải SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được tập luyện với sự tập trung nhất ở Bắc Ninh thời gian qua.

Với tinh thần và quyết tâm cao, các tay đập của bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chặng thứ nhất giải đấu với niềm tin sẽ đạt kết quả tốt nhất cho người hâm mộ nước nhà. Thực tế trên sân, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo điều kiện tối đa để các cầu thủ trong danh sách 14 người lần lượt ra sân trong 2 trận đấu trước Indonesia, Philippines. Từ đây, tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung giải quyết kết quả chung cuộc trước đội Thái Lan ở lượt đấu cuối.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tin tưởng hơn với những gương mặt trẻ như Ánh Thảo. Ảnh: VFV

Việc để thua 0-3 trước đội nữ Thái Lan là điều không quá bất ngờ về tỷ số. Nhưng cách để thua trước đối thủ sẽ là điều mà người làm chuyên môn sẽ phân tích. Trong những năm trước, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thường để Thái Lan vượt qua bằng tỷ số trên ở nhiều giải chính thức. Nhưng trong 3 năm trở lại đây, chất lượng đội hình và phong cách thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cải thiện rõ rệt. Chúng ta đã thi đấu ngửa với đối thủ Thái Lan trong tất cả những lần đọ sức chính thức cùng nhau gần đây.

Còn nhớ sau trận thua 2-3 và mất ngôi vô địch vào tay thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại chặng thứ 2 giải SEA V.League 2025 (tiền thân SEA V.Cup), giới chức bóng chuyền Thái Lan cùng Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ và HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai từng cho rằng đội bạn phải nhìn nhận lại cách chuẩn bị chuyên môn để rút kinh nghiệm. Điều này cho thấy, bóng chuyền Thái Lan rất xem trọng kết quả thi đấu trước đội bóng chuyền nữ Việt Nam.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết với những cầu thủ đã và đang tập huấn vào lúc này, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn tìm sự chuẩn bị phù hợp để VĐV đạt được tinh thần thi đấu hưng phấn. Dẫu vậy, cầu thủ nữ Việt Nam chưa tạo ra sự quyết liệt liệt nhất trước Thái Lan ở tối ngày 2-8 tại Đông Anh (Hà Nội).

Sau đây 1 tuần, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan. Đây sẽ là điểm tựa chuyên môn để Ban huấn luyện điều chỉnh lực lượng cuối cùng nhằm bước vào 2 nhiệm vụ quyết định cuối cùng của năm 2026 là giải vô địch châu Á 2026 (tháng 8) và ASIAD 20 (tháng 9).

Chúng ta khởi đầu năm 2026 với hạng 3 tại AVC Cup 2026. Giới chuyên môn và Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chỉ ra nhiều vấn đề ở một số vị trí từ giải đấu trên. Trận thua thua trước đội Thái Lan vào tối ngày 2-8 chưa phải kết quả quá nặng nề. Nhưng từ đây, cầu thủ Việt Nam sẽ phải thay đổi. Bởi vì, người hâm mộ vẫn hướng về những kết quả thi đấu của họ đồng thời luôn sát cánh cổ vũ bằng sự nhiệt thành cao nhất.

MINH CHIẾN