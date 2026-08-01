Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 1-8

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 2 trong ngày 1-8 để hướng tới giành thêm kết quả tốt nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận thứ 2 trước Indonesia. Ảnh: VFV

Sau chiến thắng tại ngày khởi đầu của chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 ở Đông Anh (Hà Nội), hôm nay 1-8, các tay đập nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2.

Đối thủ của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là đội Indonesia. Trước trận đấu, 2 bên vẫn được đánh giá có sự ngang bằng chuyên môn. Dù vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ một chút ưu thế nhỉnh hơn đối thủ do được sự cổ vũ của khán giả nhà.

Chắc chắn trong trận đấu với Indonesia, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục sử dụng các gương mặt ưu tú nhất bởi chúng ta phải đảm bảo một chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh vị trí số 1 cùng đội nữ Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp Indonesia cách đây 2 tháng. Khi đó, chúng ta chỉ có chiến thắng sít sao 3-2 trước đối thủ trong cuộc đối đầu ở AVC Cup 2026. Hiện tại, dàn cầu thủ nữ của Indonesia có không ít gương mặt đạt phong độ cao. Chính vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất thận trọng trước đối thủ. Trước khi vào trận đấu, các đội bóng có thời gian tập luyện tại Trung tâm TDTT Bắc Ninh 1 trong buổi sáng 1-8 để hoàn thiện đội hình. Trận đấu lần này sẽ diễn ra lúc 19 giờ.

Cùng trong ngày, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ gặp Philippines tại trận đấu sớm lúc 16 giờ. Chắc chắn, các tay đập nữ Thái Lan tập trung để có kết quả tốt nhất và không lỡ cơ hội mất điểm số.

Lịch thi đấu ngày 1-8:

16h00: Thái Lan – Philippines

19h00: Indonesia – Việt Nam

MINH CHIẾN