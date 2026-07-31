Bóng chuyền

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan gửi thư gửi xin lỗi giới chức bóng chuyền Việt Nam

SGGPO

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã có thư điện tử (email) gởi tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xin lỗi trước những hình ảnh hiểu nhầm vừa qua.

Cầu thủ nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ tập trung chuyên môn để tranh tài SEA V.Cup 2026 với nỗ lực cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cầu thủ nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ tập trung chuyên môn để tranh tài SEA V.Cup 2026 với nỗ lực cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á – ông Somporn Chaibangyang đã có thư gởi xin lỗi tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Thư gởi ngày 30-7.

Chủ tịch Somporn Chaibangyang cho biết, các thắc mắc hoặc vấn đề phát sinh ở quá trình tổ chức của giải đấu sẽ phải được được phản ánh thông qua Giám sát kỹ thuật nhằm trao đổi cùng Ban tổ chức đúng quy định Điều lệ SEA V.Cup 2026 và quy định của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, thay cho việc hiểu nhầm khi nhiều nội dung và hình ảnh xuất hiện trên truyền thông.

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan sẽ nhắc nhở đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trước những hành vi được cho là không phù hợp khi chia sẻ trên truyền thông vừa qua.

Trước đó, một số chia sẻ về công tác tổ chức của Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam chuẩn bị cho chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Trong đó, một số hình ảnh cho rằng cầu thủ đội tuyển nữ Thái Lan được bố trí bóng cũ trong quá trình tập luyện. Cũng như, đội nữ Thái Lan được cho là bố trí lưu trú tại khách sạn quá xa so với khoảng cách di chuyển tới nhà thi đấu.

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam đã có trao đổi và thông tin chi tiết tới các đội bóng để tất cả hiểu rõ và đúng đối với sự chuẩn bị. Các đội Thái Lan, Indonesia, Philippines được bố trí ở tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đúng quy định của tiêu chuẩn giải quốc tế. Ngoài ra, tất cả bóng của Ban tổ chức dành cho các đội tập luyện đều là bóng mới, được giám sát kỹ lưỡng.

Cuối thư, Chủ tịch Somporn Chaibangyang bày tỏ và kỳ vọng chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026 tổ chức ở Việt Nam sẽ thành công, tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng chuyền khu vực Đông Nam Á.

Chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 tổ chức từ ngày 31-7 tới 2-8.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền SEA V.Cup 2026 bóng chuyền Việt Nam Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan Thái Lan Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn