Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan gửi thư gửi xin lỗi giới chức bóng chuyền Việt Nam

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã có thư điện tử (email) gởi tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xin lỗi trước những hình ảnh hiểu nhầm vừa qua.

Cầu thủ nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ tập trung chuyên môn để tranh tài SEA V.Cup 2026 với nỗ lực cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á – ông Somporn Chaibangyang đã có thư gởi xin lỗi tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Thư gởi ngày 30-7.

Chủ tịch Somporn Chaibangyang cho biết, các thắc mắc hoặc vấn đề phát sinh ở quá trình tổ chức của giải đấu sẽ phải được được phản ánh thông qua Giám sát kỹ thuật nhằm trao đổi cùng Ban tổ chức đúng quy định Điều lệ SEA V.Cup 2026 và quy định của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, thay cho việc hiểu nhầm khi nhiều nội dung và hình ảnh xuất hiện trên truyền thông.

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan sẽ nhắc nhở đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trước những hành vi được cho là không phù hợp khi chia sẻ trên truyền thông vừa qua.

Trước đó, một số chia sẻ về công tác tổ chức của Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam chuẩn bị cho chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Trong đó, một số hình ảnh cho rằng cầu thủ đội tuyển nữ Thái Lan được bố trí bóng cũ trong quá trình tập luyện. Cũng như, đội nữ Thái Lan được cho là bố trí lưu trú tại khách sạn quá xa so với khoảng cách di chuyển tới nhà thi đấu.

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam đã có trao đổi và thông tin chi tiết tới các đội bóng để tất cả hiểu rõ và đúng đối với sự chuẩn bị. Các đội Thái Lan, Indonesia, Philippines được bố trí ở tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đúng quy định của tiêu chuẩn giải quốc tế. Ngoài ra, tất cả bóng của Ban tổ chức dành cho các đội tập luyện đều là bóng mới, được giám sát kỹ lưỡng.

Cuối thư, Chủ tịch Somporn Chaibangyang bày tỏ và kỳ vọng chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026 tổ chức ở Việt Nam sẽ thành công, tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng chuyền khu vực Đông Nam Á.

Chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 tổ chức từ ngày 31-7 tới 2-8.

MINH CHIẾN