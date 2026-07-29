Đội bóng chuyền nữ TPHCM tranh tài ở giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026

Thầy trò HLV Trần Hiền đã tới Đài Bắc Trung Hoa sẵn sàng thi đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ.

Đội bóng chuyền nữ TPHCM tự tin tham dự giải đấu quốc tế ở Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: HVF

Cầu thủ và Ban huấn luyện đội nữ TPHCM đã có mặt tại Đài Bắc Trung Hoa để bước vào tranh tài giải bóng chuyền quốc tế tại đây từ ngày 30-7 tới 2-8.

Trong lần tổ chức này, ngoài đội nữ TPHCM là khách mời quốc tế, các đội bóng khác góp mặt là Supeme TIP Chonburi-E.Tech (Thái Lan), Strong Group Athletics (Philippines), Aleeza Aichi (Nhật Bản). Đại diện cho chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa có các đội Earth Power và NKNU.

Theo bốc thăm, đội nữ TPHCM ở cùng bảng đấu với đội NKNU, Aleeza Aichi. Bảng đấu còn lại có Earth Power, Supeme TIP Chonburi-E.Tech, Strong Group Athletics.

HLV Trần Hiền cho biết đây là giải đấu có ý nghĩa chuyên môn giúp cầu thủ của mình được tích lũy thêm kinh nghiệm. Đội nữ TPHCM đang hướng tới mục tiêu giành ngôi vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 vào cuối năm, do vậy mỗi giải đấu quốc tế đều là 1 cơ hội giúp Ban huấn luyện điều chỉnh chuyên môn và chiến thuật ở thời điểm hiện tại.

Tới giải lần này, đội nữ TPHCM có các gương mặt Phan Trần Thanh Mai, Lê Thị My Xuyên, Ngô Thị Lương Quỳnh, Trần Thị Cẩm Tú, Đào Thị Nhung, Thạch Thị Sâm As, Nguyễn Thị Nhã Phương, Dương Thị Yến Nhi, Đặng Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Hoài My, Trương Mộng Kha, Phan Đặng Thúy Hương, Hoàng Thị Thanh Ngọc, Phan Khánh Vy và Hồ Thị Bích Diệp. Cầu thủ Đặng Thị Kim Thanh của đội nữ TPHCM đang tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nên không tới Đài Bắc Trung Hoa thi đấu.

Theo chương trình thi đấu, sau vòng bảng diễn ra từ ngày 30-7 tới 1-8, các đội sẽ thi đấu chung kết và lượt xếp hạng trong ngày 2-8. Trong đó, trận chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 2-8.

MINH CHIẾN