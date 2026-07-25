Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa: Người giữ nhịp lối chơi cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Võ Thị Kim Thoa tiếp tục được trao cơ hội dự giải SEA V.Cup 2026 và lúc này, cô là 1 trong những cầu thủ quan trọng nhất mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn thi đấu vị trí chuyền hai chính ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Võ Thị Kim Thoa đang là cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất ở vị trí chuyền hai tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, Võ Thị Kim Thoa tiếp tục là cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhắc đến gương mặt này, người hâm mộ bóng chuyền nữ và giới chuyên môn gần như đã biết rõ về Võ Thị Kim Thoa. Người hâm mộ luôn tin rằng, các cầu thủ thi đấu vị trí tấn công như chủ công, đối chuyền hay phụ công là VĐV giữ vai trò quyết định kết quả trong thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhưng với giới chuyên môn và trực tiếp là HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, cầu thủ chuyền hai được hiểu là người giữ trọng trách then chốt.

Năm nay, gương mặt quen thuộc Đoàn Thị Lâm Oanh đã không có mặt tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tập huấn 4 cầu thủ đảm trách chuyên môn chuyền hai gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Lại Thị Khánh Huyền và Đinh Thị Vân.

Trong số này, Kim Thoa là người dày dạn kinh nghiệm nhất. Cũng như, cô hiểu và quen thuộc lối chơi mà Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xây dựng gần 4 năm qua.

Từ khi bắt đấu góp mặt ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào năm 2023 tới nay, Võ Thị Kim Thoa luôn là 1 trong 2 sự lựa chọn hàng đầu để HLV Nguyễn Tuấn Kiện sử dụng thi đấu vị trí chuyền hai mỗi khi chúng ta làm nhiệm vụ quốc tế. “Chúng tôi đánh giá Kim Thoa ở sự ổn định chuyên môn. Đồng thời, cầu thủ không bảo giờ để áp lực ảnh hưởng đến những thời điểm quyết định cần đưa ra đường chuyền quyết định trên sân”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng phân tích về cô học trò.

Tính tới bây giờ, Võ Thị Kim Thoa là trường hợp duy nhất ở bóng chuyền nữ Việt Nam giành danh hiệu cầu thủ chuyền hai xuất sắc nhất trong 4 năm liên tiếp. Cô bắt đầu nhận danh hiệu này tại giải vô địch quốc gia 2022. Tiếp tục tại các mùa giải 2023, 2024, 2025, Võ Thị Kim Thoa vẫn độc chiếm ở sự bầu chọn của giới chuyên môn cho danh hiệu cầu thủ nữ chuyền hai xuất sắc nhất. Dẫu vậy, cầu thủ được trưởng thành từ công tác đào tạo huấn luyện trẻ của đội nữ VTV Bình Điền Long An này luôn khiêm tốn nhìn nhận: “Với tôi, mọi giải đấu đều là thách thức để mình phải nỗ lực vào chuyên môn”.

Sự bình tĩnh và khả năng phán đoán nhanh nhạy tình huống để đưa ra những đường chuyền phối hợp chính xác và quyết định đưa đồng đội vào vị trí thuận lợi ghi điểm, đó là điểm mạnh của Kim Thoa.

Kim Thoa (14) đang có những cơ hội để thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chính vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng Kim Thoa đủ sức gánh vác các trọng trách để thi đấu quốc tế cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tháng 6 vừa qua, cô đã tham dự AVC Cup 2026 để có hạng 3 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bây giờ, Kim Thoa tiếp tục tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. 1 năm trước, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên ngôi vô địch giải đấu khi SEA V.League 2025 (tên tiền thân của SEA V.Cup) tổ chức ở Ninh Bình. Lúc đó, Võ Thị Kim Thoa là thành viên thi đấu chính thức của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau 1 năm, chắc chắn Kim Thoa và đồng đội không muốn lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch khi sẽ được khán giả tại Đông Anh (Hà Nội) cổ vũ.

MINH CHIẾN