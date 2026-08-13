Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 siết chặt việc kiểm tra giới tính các vận động viên

Giải vô địch bóng chuyền châu Á 2026 có quy định chặt chẽ về kiểm tra giới tính vận động viên tham dự và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tuân thủ nghiêm túc yêu cầu này.

Các tuyển thủ nữ tham dự giải vô địch châu Á 2026 sẽ phải kiểm tra giới tính theo quy định. Ảnh: VFV

Quy định chặt chẽ

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 1 trong 12 đội chính thức dự giải vô địch nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Trung Quốc sắp tới.

Theo quy định của Ban tổ chức giải đấu, Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã ban hành các nội dung trong danh mục để từng đội bóng tham dự phải thực hiện. Từ đó, tuyển thủ mới đủ tư cách tham dự giải khi đăng ký chính thức với Ban tổ chức.

Trong đó, một trong những quy định cụ thể là việc kiểm tra giới tính vận động viên sẽ bắt buộc. “Các vận động viên từ chối kiểm tra doping hoặc kiểm tra xác định giới tính sẽ tự động không được tham gia giải đấu. Với việc này, đội bóng của vận động viên sẽ bị xử thua 0-3 trước đối thủ trong trận đấu”, một trong những nội dung ghi rõ tại quy định thi đấu giải vô địch nữ châu Á 2026.

Đồng thời, quy định ghi cụ thể: “Ban tổ chức chịu trách nhiệm chuẩn bị và triển khai công tác kiểm tra chống doping và kiểm tra giới tính, bao gồm việc bố trí nhân sự tại địa phương và chi trả các chi phí vận chuyển liên quan. Chi phí phân tích tại phòng thí nghiệm do Liên đoàn bóng chuyền châu Á chi trả”.

Theo Luật bóng chuyền quốc tế của FIVB (cập nhật tháng 5-2026), yêu cầu kiểm tra giới tính bắt buộc vận động viên đối với các giải chính thức của nội dung nữ. Việc kiểm tra này nhằm giúp xác định điều kiện tham gia thi đấu của vận động viên, được xác nhận dựa trên kết quả xét nghiệm vùng xác định giới tính trên nhiễm sắc thể Y (gọi tắt là “SRY”).

Nếu kết quả kiểm tra của cầu thủ có sự hiện diện của nhiễm sắc thể Y, đồng nghĩa vận động viên chỉ đủ điều kiện thi đấu nội dung nam, còn không có nhiễm sắc thể Y thì vận động viên đủ điều kiện thi đấu ở hạng mục nữ.

Liên đoàn bóng chuyền các châu lục cũng như Liên đoàn bóng chuyền các quốc gia thành viên của FIVB và của từng châu lục đều phải tuân thủ quy định theo Luật bóng chuyền quốc tế do FIVB ban hành.

14 tuyển thủ Việt Nam được kiểm tra đúng quy định

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tuân thủ quy định của AVC. Ảnh: VFV

Giải vô địch nữ châu Á 2026 được diễn ra từ ngày 21-8 đến 30-8. Theo tìm hiểu của SGGP, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tuân thủ quy định của Liên đoàn bóng chuyền châu Á và FIVB. Do vậy, buổi tiến hành lấy mẫu kiểm tra gen SYR dành cho các vận động viên chuẩn bị thi đấu giải vô địch châu Á 2026 được thực hiện tại cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế ở Hà Nội vào ngày 13-8.

Khi có kết quả về kiểm tra theo quy định của từng vận động viên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ gửi các chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn tới Liên đoàn bóng chuyền châu Á.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký 14 tuyển thủ dự giải vô địch châu Á 2026 gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Huệ, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy.

Từ tháng 3 năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thông báo tới các đội bóng trong cả nước sẽ áp dụng kiểm tra giới tính vận động viên thi đấu nội dung nữ trong hệ thống giải quốc gia nếu thấy cần thiết, phù hợp.

MINH CHIẾN