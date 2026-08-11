Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được vinh danh tại Gala Giải thưởng bóng chuyền châu Á 2026

Lần đầu tiên Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã tổ chức Gala vinh danh các Giải thưởng bóng chuyền của châu lục.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tại AVC Gala. Ảnh: AVC

Chương trình đã tổ chức vừa qua tại Bangkok (Thái Lan). Tại chương trình Gala Giải thưởng bóng chuyền châu Á 2026 – AVC Gala, Ban tổ chức đã trao các phần thưởng dành cho cá nhân, tập thể đối với bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển của châu Á.

Đáng chú ý, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã được Liên đoàn bóng chuyền châu Á vinh danh, ghi nhận sự đóng góp tích cực đối với các hoạt động cũng như tổ chức giải đấu của hệ thống AVC trong năm 2025. Năm ngoái, chúng ta đã là chủ nhà giải AVC Nations Cup 2025 dành cho nữ diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Đại diện của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Chủ tịch Dương Mạnh Tiến đã có mặt tại buổi AVC Gala để nhận tặng vật kỷ niệm dành cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức giải thưởng cho các hạng mục chuyên môn qua 1 năm thi đấu. Với bóng chuyền trong nhà, cầu thủ Mayu Ishikawa (Nhật Bản) nhận danh hiệu VĐV nữ xuất sắc nhất còn VĐV nam xuất sắc nhất thuộc về Yuki Ishikawa (Nhật Bản). HLV Ferhat Akbas của đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm.

Trong khi đó, cầu thủ Zhu Ting (Trung Quốc) là VĐV nữ được khán giả ưa thích nhất còn tuyển thủ Philippines Bryan Bagunas là VĐV nam được khán giả ưa thích nhất. Các khán giả được quyền bình chọn cho cầu thủ thông qua hệ thống website của Ban tổ chức đã công bố.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng chuyền châu Á cũng vinh danh các hạng mục đối với bóng chuyền bãi biển nam, nữ.

MINH CHIẾN