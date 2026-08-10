Chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương đáp lại sự kỳ vọng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có kết quả tốt tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 nhưng Phạm Quỳnh Hương để lại dấu ấn khi là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất cho đội bóng ở Thái Lan lần này.

Chủ công Phạm Quỳnh Hương của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

2 gương mặt trẻ được giới chuyên môn chú ý nhất trong đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước khi dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 là chủ công Bùi Thị Ánh Thảo và Phạm Quỳnh Hương.

Trước đó, Ánh Thảo đã có bước ngoặt trong sự nghiệp khi từng dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Với cá nhân Quỳnh Hương, đây là lần đầu cô được thi đấu tại một giải chính thức ở cấp độ Đông Nam Á cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Việc HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tập trung bố trí Phạm Quỳnh Hương ra sân trong đội hình chính tại 3 trận trước Indonesia, Philippines và Thái Lan đã cho thấy, Ban huấn luyện đang muốn chủ công này cải thiện hơn về chuyên môn cũng như kinh nghiệm.

Trên sân đấu tại Chiangmai (Thái Lan) Quỳnh Hương chưa phải cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Dù vậy, chủ công trẻ này là 1 trong 2 cầu thủ ghi điểm tốt nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô tự tin để ghi 45 điểm qua 3 trận ra sân tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Đây là thông số giá trị cho Quỳnh Hương bởi 45 điểm cũng là kết quả mà chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy có tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026.

Năm ngoái, HLV Nguyễn Trọng Linh khi sử dụng Phạm Quỳnh Hương ở đội hình đội U21 Việt Nam tại giải vô địch U21 thế giới 2025 từng đánh giá: “Đây là cầu thủ có sự phát triển chuyên môn rất tốt thời gian qua. Với chiều cao 1m85, Quỳnh Hương đang là chủ công trẻ tạo được sự khác biệt so với các cầu thủ cùng lứa”.

Quỳnh Hương đã tập trung thi đấu trong lần đầu dự SEA V.Cup. Ảnh: SAVA

Sau 1 năm, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã kỳ vọng Quỳnh Hương góp mặt tập huấn từ tháng 5 nhằm chuẩn bị cho AVC Cup 2026. Đáng tiếc, cầu thủ của Binh chủng Thông tin này chỉ kịp hội quân vào đầu tháng 7 vừa qua. Dù vậy, Quỳnh Hương vẫn tạo được niềm tin ở Ban huấn luyện để chơi tròn vai vị trí chủ công khi được đưa ra sân. Tại Chiangmai (Thái Lan), tay đập 18 tuổi này cùng đồng đội Bùi Thị Ánh Thảo là những cô em út tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù vậy, khi họ được ra sân thi đấu, sự tập trung và khả năng đập bóng dứt điểm cho thấy họ vượt qua được sự non trẻ tuổi đời và tạo được niềm tin cho đồng đội.

Trong một số lần chia sẻ, Phạm Quỳnh Hương từng cho biết: “Tôi vẫn đang tập trung cải thiện nhiều nhất là vấn đề thể lực. Tuy nhiên, qua mỗi giải đấu được tham dự, tôi học hỏi thêm được nhiều điều. Đặc biệt, khi được thi đấu cùng các đàn chị lớn tuổi thì mình được nắm bắt thêm những kinh nghiệm đáng quý”.

Sau chặng 2 giải SEA V.Cup 2026, Phạm Quỳnh Hương tiếp tục tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Gần như chắc chắn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục xem xét phong độ của cô học trò trẻ này để tạo thêm cơ hội chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026. Quỳnh Hương đã có kinh nghiệm thi đấu qua một số giải quốc tế ở cấp độ trẻ. Trên đấu trường châu Á trong giải chủ chốt, chắc chắn tay đập này vẫn cần thêm những sự chỉ dẫn để đạt được dấu ấn chuyên môn cho mình.

MINH CHIẾN