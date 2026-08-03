27 đội bóng sẽ tranh tài giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026

Các đội bóng cả nước sẽ có mặt tại Hà Tĩnh bước vào tranh tài giải vô địch trẻ quốc gia 2026 và đây cũng là nơi tạo thêm sân chơi chuyên môn quan trọng cho các gương mặt tiềm năng.

Các cầu thủ trẻ tiếp tục thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia 2026 sau khi vừa tranh tài giải vô địch câu lạc bộ ở Ninh Bình mới đây. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm nay, chương trình thi đấu giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh từ ngày 8-8 tới 23-8.

Tới lúc này, giải ghi nhận 25 đội bóng đăng ký tham dự. 12 đội bóng chuyền nam trẻ sẽ góp mặt gồm Thể Công Tân Cảng, Biên Phòng MB, TPHCM, Tây Ninh, Hà Nội, An Giang, SKH Life Khánh Hòa, Ninh Bình, Vĩnh Long, Công an TPHCM, Đà Nẵng và Hà Tĩnh (chủ nhà). 15 đội bóng chuyền nữ trẻ tham dự gồm Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang, Đắk Lắk, TPHCM, Hưng Yên, Tây Ninh, Vĩnh Long, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa, Phú Thọ.

Năm nay, ngoài các đơn vị có truyền thống đào tạo huấn luyện bóng chuyền trẻ cử VĐV tranh tài thì việc các đơn vị như An Giang và Đắk Lắk nỗ lực đăng ký thi đấu cho thấy quyết tâm trong công tác đào tạo huấn luyện của mình.

Bóng chuyền nam trẻ An Giang có thể chưa nhận nhiều đánh giá cao về khả năng tranh thành tích vô địch. Dù vậy, HLV trưởng Phạm Duy Phước kỳ vọng từng cầu thủ được tham gia thi đấu sẽ có thêm những kinh nghiệm tích lũy và mỗi kết quả của họ trong giải là một động lực để phát triển bóng chuyền nam An Giang hiệu quả trong tương lai.

Trong khi đó, đội nữ trẻ Đắk Lắk sẽ tập trung mang tới Hà Tĩnh những cầu thủ tốt nhất đang sơ rhuwux. Trong đó, HLV trưởng Nguyễn Minh Quý tin tưởng học trò của mình sẽ làm tốt nhất khả năng chuyên môn như quá trình chuẩn bị thời gian qua.

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026 được xem là cuộc so tài sòng phẳng nhất giữa các đội bóng. Bởi điều lệ quy định các đội được đăng ký cầu thủ do đơn vị của mình đào tạo, huấn luyện và không được chuyển nhượng VĐV. Đồng thời, các đội không được tăng cường thêm cầu thủ mà chỉ được sử dụng tối đa 14 VĐV đúng độ tuổi quy định.

Do vậy, giới chuyên môn đánh giá, mỗi kết quả của từng đội bóng sẽ phản ánh thực chất công tác huấn luyện VĐV trẻ của mỗi đơn vị. Người trong nghề thường gọi vui với nhau rằng giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia là nơi để các “lò” đào tạo khẳng định chất lượng cầu thủ của mình.

Đội nam trẻ Thể Công Tân Cảng được đánh giá có nhiều gương mặt nổi trội ở thời điểm hiện tại. Ảnh: TCTC

Lúc này, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã kết thúc tập huấn. Do vậy nhiều gương mặt sẽ được đơn vị chủ quản đăng ký thi đấu và người hâm mộ có cơ hội được cổ vũ các cầu thủ tiềm năng chuyên môn. Năm nay, một số cầu thủ được dự báo sẽ thi đấu tốt ở giải như Lê Văn Phong, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Viết Long, Nguyễn Minh Đạt, Nguyễn Đăng Duy, Nguyễn Thái Bảo, Nguyễn Trần Quốc Huy, Nguyễn Châm Anh, Bùi Thúy Hằng, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Mai Quỳnh, Nguyễn Huyền Trang, Tào Khánh My, Đỗ Quế Trân, Quách Thị Hoài Ân, Lê Thị DIễm Phương…

Hiện tại, nhiều đội bóng đã có mặt tại Hà Tĩnh để làm quen nhà thi đấu trước khi ra tranh tài chính thức.

Cầu thủ trẻ TPHCM vừa thi dấu giải tại Philippines. Ảnh: SHAKEY SUPERLEAGUE Đội nữ trẻ TPHCM vừa tham dự đợt tập huấn thi đấu tại Philippines. Do đó thầy trò HLV Huỳnh Đỗ Hồng Loan có sự chuẩn bị tích cực hướng tới thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia 2026 ở Hà Tĩnh với mục tiêu giành kết quả cao nhất.

MINH CHIẾN