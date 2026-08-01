Vượt qua Indonesia, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiến gần tới ngôi vô địch SEA V.Cup 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước đội Indonesia, qua đó gần chạm tay vào ngôi vô địch chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

Cầu thủ Việt Nam đã chơi hiệu quả hơn sau khi để đối thủ dẫn điểm tại ván thứ nhất. Ảnh: VFV

Tối 1-8, khán giả Việt Nam tiếp tục có mặt đông đảo cổ vũ thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đấu lượt trận thứ 2 tại chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026 ở nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Trong cuộc đọ sức với Indonesia lần này, các tay đập của Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng. Tuy nhiên, học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải lội ngược dòng trước đối thủ dù là đội được đánh giá có ưu thế hơn.

Ván thứ nhất, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đưa ra sân đội hình tối ưu gồm chủ công Thanh Thúy, Như Quỳnh, đối chuyền Nguyễn Thị Uyên cùng phụ công Bích Thủy, Thanh Thúy và chuyền hai Kim Thoa. Tưởng như cầu thủ chủ nhà lấn lướt đối thủ thì chúng ta đã không làm tốt khâu phòng thủ và sự phối hợp giữa chuyền hai cùng đồng đội. Do vậy, lối chơi trở nên bế tắc. Vì thế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để các tay đập Indonesia vượt lên thắng 25/20.

Điều chỉnh kỹ hơn về đội hình trong ván thứ 2 từ Ban huấn luyện, cầu thủ của chúng ta đã trở lại tốt hơn. Lần lượt Kim Thoa và Yến Nhi thay đổi nhau trong vị trí chuyền hai. Cùng với đó, phụ công Như Anh vào sân thế chỗ Lê Thanh Thúy và đối chuyền Trà My được tạo điều kiện thi đấu. Với sự thay đổi nhân sự hiệu quả, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành lại chiến thắng 25/15 trong ván này.

Kể từ đây, tinh thần của cầu thủ nữ Việt Nam hứng khởi hơn. Các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục chiến thắng 25/19 và 25/20 trong ván thứ 3 và ván thứ 4. Kết thúc trận đấu, chúng ta vượt qua Indonesia 3-1.

Với chiến thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đảm bảo 2 thắng lợi qua 2 trận đã đấu.

Cầu thủ Việt Nam sẽ gặp đội Thái Lan tại trân đấu cuối cùng ở ngày 2-8 để tranh ngôi vô địch. Đội nữ Thái Lan cũng giành được 2 chiến thắng tới lúc này. Do vậy, cuộc đối đầu giữa 2 đội chính là trận so tài được giới chuyên môn chờ đợi nhất.

MINH CHIẾN (Ảnh: VFV)