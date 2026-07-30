Giới hâm mộ đặt niềm tin vô địch SEA V.Cup 2026 vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào cuộc so tài với 3 đội bóng Thái Lan, Indonesia, Philippines để hướng tới tìm ngôi số 1 tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 trên sân nhà.

Cầu thủ nữ Việt Nam sẽ tập trung thi đấu để có kết quả tốt nhất ở giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày mai 3-17, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức bước vào tranh tài chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 tổ chức ở Đông Anh (Hà Nội).

Trước giờ nhập cuộc, trong từng buổi tập luyện tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), tinh thần toàn đội giữ sự thoải mái nhất. Ban huấn luyện cho biết từng cầu thủ hiểu được trách nhiệm thi đấu của mình do vậy sẽ không gặp áp lực để bước ra sân thi đấu với các đội bóng đối thủ.

Chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 là chương tình thi đấu quốc tế thứ 2 trong năm nay của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Tại nhiệm vụ đầu tiên là AVC Cup 2026, cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm giành ngôi vô địch tranh tài tại Philippines. Tiếc rằng, chúng ta đã có vị trí thứ 3 chung cuộc. Nhìn lại AVC Cup 2026, nhiều phân tích chuyên môn đã được đưa ra. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho rằng kết quả đó phản ánh đúng phong độ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong thời điểm trên.

Bây giờ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được thực hiện tập luyện chuẩn bị cho SEA V.Cup 2026 với thời gian dài hơn. Đồng thời, Ban huấn luyện đủ quân số chọn ra những gương mặt phù hợp thi đấu từng chặng của giải SEA V.Cup 2026. Mấu chốt sẽ là sự tập trung và quyết tâm của từng cầu thủ để mang về kết quả tốt nhất chung cuộc.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chọn đội hình 14 cầu thủ dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 trên sân nhà gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Cà Thị Tư, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy và Lưu Thị Huệ.

Trong đó, các cầu thủ nòng cốt của đội hình chính như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang… tiếp tục gánh vách trọng trách mang lại kết quả tốt nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA V.Cup 2026 trước người hâm mộ nhà. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có dụng ý của mình khi chọn 14 gương mặt nêu trên dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 bởi ông còn nhiều tính toán cho các nhiệm vụ đường dài tiếp sau là giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20.

Một năm trước, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vô địch chặng 2 giải SEA V.League 2025 (tiền thần giải SEA V.Cup) trên sân nhà ở Ninh Bình.

Chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại trận cuối của chặng 2 giải SEA V.League 2025 không chỉ mang đến vị trí số 1 giải đấu mà còn có giá trị chuyên môn rằng bóng chuyền nữ Việt Nam đủ cơ hội vượt qua đối thủ ở giải đấu chính thức tại cấp độ Đông Nam Á.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng cầu thủ của mình sẽ đạt được phong độ cao nhất. Ảnh: DP

Lúc đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có trong tay các cầu thủ thi đấu gồm Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Lưu Thị Ly Ly. Sau 1 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thay đổi lực lượng đáng kể. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu và sự quyết tâm giành ngôi vô địch giải SEA V.Cup 2026 còn giữ nguyên.

Người hâm mộ bóng chuyền đã mua vé để sẵn sàng vào sân tiếp lửa cổ vũ cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Cơ hội quyết định thành tích chung cuộc thuộc về phong độ của 14 gương mặt sẽ ra sân thi đấu từ ngày 31-7.

MINH CHIẾN