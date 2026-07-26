Bóng chuyền

Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 26-7

SGGPO

Trận chung kết giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan chính là tâm điểm được quan tâm trong ngày cuối cùng tại giải.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thận trọng thi đấu chung kết SEA V.Cup 2026 tại Indonesia.
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thận trọng thi đấu chung kết SEA V.Cup 2026 tại Indonesia.

Chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 sẽ bế mạc hôm nay 26-7 tại Indonesia. Người hâm mộ sẽ tập trung dõi theo trận chung kế quyết định giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan.

Có thể xem năm nay, giải SEA V.Cup 2026 dành cho nam đã tạo nên sự hấp dẫn chuyên môn đối với người hâm mộ. Hai trận chung kết tại từng chặng là những cuộc so tài giữa các đội khách nhau.

Tại chặng thứ nhất, đội Indonesia gặp Campuchia trong trận chung kết và các tay đập Campuchia lên ngôi vô địch. Tại chặng thứ 2 này, Việt Nam và Thái Lan tái ngộ ở chuhg kết.

Chung ta và Thái Lan đã quá hiểu nhau trong nhiều năm qua vì vậy trận chung kết sẽ là cuộc đấu trí rất căng thẳng giữa Ban huấn luyện của từng bên.

Sau chiến thắng tại bán kết, các cầu thủ của Việt Nam như Ngọc Thuân, Văn Phương, Duy Tuyến, Văn Tiên, Văn Duy… đều giữ được sự hưng phấn. Trong khi đó, mũi đánh tốt nhất của Thái Lan là Napadet cũng giữ được phong độ ổn định. Trong 3 lần đọ sức gần nhất ở SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đều thua trước Thái Lan. Chắc chắn, chúng ta đã rút kinh nghiệm và sẽ hướng đến kết quả khác tại trận chung kết đồng thời cũng là lần đối đầu thứ 4 giữa 2 đội. Trận chung kết tổ chức lúc 19 giờ.

Trước đó, đội Indonesia gặp lại Campuchia trong trận tranh hạng 3 vào lúc 15 giờ 30. Cả 4 trận đấu đều được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng mạng xã hội của Ban tổ chức.

Lịch thi đấu ngày 26-7:

15h30: Indonesia – Campuchia (Tranh hạng 3)

19h00: Việt Nam – Thái Lan (Chung kết)

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MINH CHIẾN

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