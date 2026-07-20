Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự SEA V.Cup 2026 ở Indonesia với 3 gương mặt mới

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: SAVA

Sau chặng thứ nhất, trong ngày 20-7, thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có mặt tại Indonesia chuẩn bị dự tranh chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. 3 tuyển thủ Trần Anh Tú, Lý Văn Chường, Phan Công Đức không tiếp tục sang Indonesia sau khi vừa thi đấu tại Philippines mới đây.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có sự bổ sung 3 gương mặt vào đội hình dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 là Trần Hoài Phương, Đinh Văn Phương và Bùi Xuân Tiến.

HLV trưởng Federico Rampazzon có đủ 14 cầu thủ sẽ tranh tài tại Indonesia gồm Trần Hoài Phương, Đinh Văn Duy (chuyền hai), Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Tăng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức (chủ công), Phạm Quốc Dư, Đinh Văn Phương (đối chuyền), Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Bùi Xuân Tiến (phụ công), Trịnh Duy Phúc, Cao Đức hoàng (libero).

Chặng 1 giải SEA V.Cup 2026 tổ chức ở Philippines đã xảy ra nhiều bất ngờ. Trong đó, đội nam Campuchia lần đầu giành ngôi vô địch. Đội bóng này lần lượt chiến thắng chủ nhà Philippines và các đội Thái Lan, Indonesia ở các lượt đấu của mình để giữ vị trí số 1.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ có hạng 4 tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Chúng ta đã lọt vào bán kết giải đấu nhưng thua trận trước Indonesia rồi tiếp tục thua Thái Lan trong trận tranh hạng 3.

Chặng 2 sẽ là thời điểm để HLV Federico Rampazzon rút kinh nghiệm cho các tay đập sau những gì đã thể hiện ở chặng thứ nhất. Chương trình thi đấu diễn ra từ ngày 22-7 tới 26-7. Theo dự báo của giới chuyên môn, chặng 2 giải năm nay sẽ diễn ra quyết liệt bởi cả 3 đội gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan không đạt được mục tiêu thành tích như dự kiến tại chặng thứ nhất. Do đó, các đội bóng này sẽ điều chỉnh đáng kể trong chặng 2. Theo quy định, đội vô địch từng chặng giải SEA V.Cup 2026 sẽ có suất dự AVC Cup 2027.

MINH CHIẾN