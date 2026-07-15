Người hâm mộ bắt đầu được mua vé xem giải nữ SEA V.League 2026 tại Đông Anh

Ban tổ chức địa phương tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) chính thức mở bán vé từ hôm nay 15-7 để phục vụ người hâm mộ.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ là nơi tổ chức chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi bắt đầu mở bán vé trực tiếp tại quầy bán trước cửa nhà thi đấu để người hâm mộ có cơ hội mua vào cổ vũ các trận đấu của giải năm nay”, đại diện Ban tổ chức địa phương tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) trao đổi cùng SGGP ngày 15-7.

Việt Nam được chọn là chủ nhà chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026. Nhà thi đấu TDTT Đông Anh (Hà Nội) được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao quyền đăng cai chương trình tranh tài năm nay. Với nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026, các đội bóng tham dự tiếp tục gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Giải sẽ diễn ra theo thể thức đấu vòng tròn 1 lượt để chọn đội bóng có kết quả cao nhất trao ngôi vô địch.

Tại Đông Anh (Hà Nội) năm nay, vé vào xem các trận đấu được phát hành 2 mệnh giá gồm 150.000 đồng/chiếc và 200.000 đồng/chiếc. Vé giá 200.000 đồng/chiếc phát hành số lượng có hạn và được bố trí ngồi tại khu vực vip ở khán đài A tại nhà thi đấu. Mỗi vé có giá trị trong 1 buổi thi đấu, khán giả được theo dõi 2 trận tranh tài.

Chương trình tranh tài tại Đông Anh (Hà Nội) sẽ diễn ra từ ngày 31-7 tới 2-8. Năm ngoái, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từng tổ chức giải AVC Cup 2025 với sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cùng nhiều đội bóng tại châu Á tham gia. Trong giải này, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á – ông Ramon Suzara đã dự khán.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) được đánh giá là một trong những nơi đảm bảo cơ sở vật chất tiêu chuẩn tổ chức giải đấu cấp độ châu Á của bóng chuyền trong nhà. Cũng tại năm ngoái, các đội Kenya, Tây Ban Nha đã tập huấn ở đây trước khi dự giải vô địch thế giới 2026. Đầu tháng 7 vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nam Mông Cổ đã đến Việt Nam tập huấn và thi đấu tập ở nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Ban tổ chức địa phương tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cho biết, vé phục vụ chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 được bán ra cho tới khi hết số lượng phát hành. Trước khi chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 khởi tranh, đại diện chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á sẽ kiểm tra cơ sở vật chất ở đây.

MINH CHIẾN