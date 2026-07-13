Bóng chuyền

Lịch thi đấu chặng thứ nhất nội dung nam SEA V.Cup 2026

SGGPO

Các đội bóng tham dự chặng thứ nhất nội dung nam giải SEA V.Cup 2026 đã có mặt ở Philippines để chuẩn bị chuyên môn.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập trung thi đấu giành kết quả tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: VFV
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập trung thi đấu giành kết quả tại chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: VFV

Năm nay, chương trình thi đấu chặng thứ nhất diễn ra ở thành phố Candon (Philippines). Giải đấu đã nâng tổng số đội lên con số 6.

Với số lượng đội mở rộng hơn, Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á đã thay đổi thể thức thi đấu để tăng tính hiệu quả, tạo sức hút tới khán giả cổ vũ. 6 đội bóng gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Campuchia, Myanmar được bốc thăm vào 2 bảng và thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết.

Bảng A có đội Indonesia, Philippines, Campuchia còn Bảng B có đội Thái Lan, Việt Nam, Myanmar. Cả 6 đội bóng đều hướng đến mục tiêu giành ngôi vô địch ở chặng thứ nhất. Theo lịch thi đấu, các trận của giải năm nay diễn ra theo khung giờ chiều và tối, theo giờ địa phương tại Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên của giải trước đội Myanmar. Tiếp đó, chúng ta sẽ đọ sức với đội nam Thái Lan.

Lịch thi đấu chặng thứ nhất nội dung nam SEA V.Cup 2026:

Ngày 15-7

13h00: Việt Nam – Myanmar (Bảng B)

16h30: Philippines – Campuchia (Bảng A)

Ngày 16-7

13h00: Thái Lan – Việt Nam (Bảng B)

16h30: Indonesia – Philippines (Bảng A)

Ngày 17-7

13h00: Thái Lan – Myanmar (Bảng B)

16h30: Indonesia – Campuchia (Bảng A)

Ngày 18-7

12h00: Tranh hạng 5

15h00: Bán kết 1

19h00: Bán kết 2

Ngày 19-7

13h00: Tranh hạng 3

16h30: Chung kết

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MINH CHIẾN

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