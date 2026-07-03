Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia tự tin hướng đến SEA V.League 2026

Tinh thần toàn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong các buổi tập là hứng hởi và tất cả tự tin sẵn sàng cho nhiệm vụ quốc tế đầu tiên sắp diễn ra.

Chuyên gia Federico Rampazzo tích cực chuẩn bị chuyên môn cho các tuyển thủ nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Giữ tinh thần tốt

Hiện tại, 19 tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập huấn chuyên môn tích cực tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Ghi nhận thực tế tại các buổi tập ở giai đoạn này, HLV trưởng Federico Rampazzo giám sát rất kỹ lưỡng từng tuyển thủ và đặt ra yêu cầu hoàn thiện hiệu quả những bài kỹ thuật đề ra.

19 cầu thủ sẽ là 19 tính cách khác nhau. Tuy nhiên, điểm nhận thấy rõ nhất là tinh thần toàn đội đang tập luyện với sự thoải mái, đoàn kết. Đây được xem là động lực tốt để các tuyển thủ hoàn tất giáo án chuyên môn do Ban huấn luyện đề ra.

Tính tới thời điểm này, HLV Federico Rampazzo đã làm việc cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gần 2 tháng. Thời gian còn nhiều ở phía trước để vị chuyên gia người Italy chuẩn bị các yêu cầu chuyên môn được ông xây dựng hướng tới. Ông Federico Rampazzo cho rằng các cầu thủ nam Việt Nam được lựa chọn lên đội tuyển tập huấn thời điểm hiện tại là những người đã thể hiện được trình độ tốt nhất ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 và họ sẽ có những cơ hội để thử sức mình trong các nhiệm vụ quốc tế, đặc biệt là 2 chặng đấu SEA V.League 2026 sắp diễn ra.

Chọn lựa cầu thủ phù hợp

Các tay đập được tập luyện với giáo án chuyên môn tốt nhất từ HLV trưởng người Italy. Ảnh: MINH CHIẾN

19 cầu thủ tập huấn của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lúc này có sự đan xen giữa lực lượng bộ khung từng dự SEA Games 33-2025 và một số gương mặt mới. Tuy nhiên, HLV Federico Rampazzo chỉ có thể mang 14 cầu thủ tới chặng từng chặng của giải SEA V.League 2026. Do đó, HLV trưởng và Ban huấn luyện sẽ chọn những gương mặt phù hợp theo yêu cầu của mình.

Trong toàn bộ các buổi tập của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, Ban huấn luyện yêu cầu sự tập trung và phải hoàn thiện chính xác bài tập kỹ thuật từ từng tuyển thủ. Chắc chắn, người thể hiện được phong độ tốt nhất sẽ có cơ hội dự từng chặng đấu giải SEA V.League 2026.

Trước đó, chuyên gia Federico Rampazzo bày tỏ rằng ông muốn sự khởi đầu tốt ngay chặng đầu tiên của SEA V.League 2026 và đặt mục tiêu cùng các học trò đứng ở 2 vị trí dẫn đầu. Thể thức thi đấu của SEA V.League tiếp tục diễn ra theo cách đấu vòng tròn để tính kết quả chung cuộc, trao ngôi vô địch cho đội xuất sắc nhất. Năm nay, giải SEA V.League 2026 dành cho nam tăng số đội lên 6 gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Philippines, Myanmar. Việc phải thi đấu vòng tròn với lịch đấu liên tục sẽ yêu cầu cầu thủ giữ sức bền thể lực mới đạt kết quả thành công.

Ban huấn luyện sẽ chọn lực lượng cầu thủ tốt nhất tham dự SEA V.League 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu quốc tế là SEA Games 33-2025 tại Thái Lan năm ngoái. Sau nửa năm, cầu thủ nam trở lại các cuộc tranh tài quốc tế kiểm tra chuyên môn trước khi góp mặt ASIAD 20.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ đấu tập với đội tuyển Mông Cổ trong quá trình chuẩn bị chuyên môn. Theo tìm hiểu của SGGP, đội tuyển nam Mông Cổ sẽ bắt đầu tập huấn tại Việt Nam từ ngày 5-7. Toàn đội tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Trong danh sách của đội nam Mông Cổ có chủ công Batsuuri Battur. Tay đập từng thi đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cho đội Ninh Bình.

Chặng thứ nhất nội dung nam giải SEA V.League 2026 sẽ tổ chức tại Philippines từ ngày 15 tới 19-7. Chặng thứ 2 tổ chức từ ngày 22 tới 26-7 tại Indonesia. Trong mỗi chặng, các đội được đăng ký tối đa 14 cầu thủ tham dự. Năm ngoái, vô địch chặng thứ nhất là đội Thái Lan còn vô địch chặng hai là đội Indonesia.

MINH CHIẾN