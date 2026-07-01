Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức bổ sung 14 tuyển thủ tham gia tập huấn

14 tuyển thủ được bổ sung tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức được thành lập theo quyết định của Cục TDTT Việt Nam.

Chủ công Bùi Thị Ánh Thảo là 1 trong 14 gương mặt được tập huấn bổ sung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Sau khi xem xét và đảm bảo đúng quy trình đề xuất, ngành thể thao đã có quyết định tập trung 14 tuyển thủ bổ sung cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ ngày 30-6.

Danh sách 14 tuyển thủ gồm Lưu Thị Huệ, Lại Thị Khánh Huyền, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Cà Thị Tư, Đinh Thị Vân, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Trà My, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Phương Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Bùi Hồng Nhung và Đỗ Lại Yến Nhi. Tại danh sách tập huấn bổ sung, Ban huấn luyện có thêm HLV Vũ Thị Hoa và Tạ Đức Hiếu. Các tuyển thủ bắt đầu hội quân tại Đại học TDTT Bắc Ninh theo quyết định ban hành.

Hiện tại, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng 14 cầu thủ đã tập trung trước đó đang tập thể lực tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Danh sách có các gương mặt Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

Như vậy đến lúc này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có danh sách tập huấn 28 tuyển thủ. Tuy nhiên, ở danh sách đang có một số gương mặt tham dự giải vô địch U18 châu Á 2026 như Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc cũng như HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, HLV Vũ Thị Hoa. Các thành viên này sẽ có mặt tại Bắc Ninh sau khi khép lại chương trình thi đấu giải vô địch U18 châu Á 2026 ở Thái Lan vào ngày 7-7.

Trao đổi mới đây, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết thành phần tập huấn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ trở lại Bắc Ninh vào ngày 5-7. Như vậy có thể hiểu thời điểm đó là giai đoạn Ban huấn luyện hội quân lực lượng và tính toán các phương án tập luyện đảm bảo chuyên môn đề ra.

Không loại trừ khả năng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tách biệt quân số 2 đội tập luyện để hướng tới làm các nhiệm vụ quốc tế lần lượt gồm VTV Cup 2026 và SEA V.League 2026.

MINH CHIẾN