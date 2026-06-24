14 cầu thủ có thể được bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Danh sách bổ sung quân số tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giai đoạn tập luyện tiếp theo chưa được quyết định chính thức.

Libero Thảo Nguyên có cơ hội được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thời điểm hiện tại, quyết định tập trung bổ sung thêm 14 cầu thủ vào đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giai đoạn tập luyện tiếp theo ở Bắc Ninh chưa ban hành. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã nhận đề xuất từ HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện về lực lượng 14 cầu thủ có thể bổ sung từ đó xin ý kiến từng đơn vị chủ quản đúng quy trình.

Sau khi các đơn vị chủ quản cho ý kiến thống nhất, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ có danh sách cụ thể tới Cục TDTT Việt Nam để cơ quan quản lý nhà nước xem xét ban hành quyết định tập trung bổ sung cầu thủ lên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Theo tìm hiểu của SGGP, hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ đã có đề xuất danh sách dự kiến 14 cầu thủ sẽ bổ sung gồm:

Chủ công: Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin), Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Bùi Hồng Nhung (Hóa chất Đức Giang); Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Thị Trà My (VTV Bình Điền Long An); Chuyền hai: Cao Thị Hoa Thắm (Hóa chất Đức Giang), Đinh Thị Vân (Bắc Ninh); Phụ công: Lê Thùy Linh (Hà Nội), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lưu Thị Huệ (Ninh Bình), Nguyễn Phương Quỳnh (Ngân hàng Công Thương); Libero: Võ Thị Thảo Nguyên (VTV Bình Điền Long An), Cà Thị Tư (Bắc Ninh).

Tuy nhiên, đây mới chỉ là danh sách đề xuất và chỉ khi có quyết định chính thức thì cầu thủ mới được tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong trường hợp cầu thủ chưa thể tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, Ban huấn luyện sẽ có đề xuất nhân sự khác.

Hiện tại ở Đà Lạt (Lâm Đồng), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tập huấn thể lực cùng 14 tuyển thủ gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

Năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam buộc phải tập trung lực lượng 28 tuyển thủ đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam do phải tham dự 2 nhiệm vụ cùng lúc trong tháng 8 là SEA V.League 2026 và VTV Cup 2026.

Dự kiến sau 2 giải đấu trên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có sự điều chỉnh lực lượng để tập trung các gương mặt nòng cốt chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20.

Vào đầu tháng 7, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các cầu thủ sẽ rời Đà Lạt (Lâm Đồng) trở lại Bắc Ninh tập huấn.

MINH CHIẾN