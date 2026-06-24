Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bổ sung thêm 14 tuyển thủ khi trở lại Bắc Ninh

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và lực lượng sẽ được bổ sung trong giai đoạn tiếp theo khi về Bắc Ninh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bổ sung lực lượng tập huấn vào tháng 7. Ảnh: AVC

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đề xuất thêm 14 cầu thủ bổ sung tập huấn. Tuy nhiên, kế hoạch bổ sung lực lượng sẽ bắt đầu thực hiện sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc tập luyện tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và trở lại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Dự kiến đầu tháng 7, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và 14 cầu thủ đang tập huấn thể lực ở Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ trở về Bắc Ninh.

Trong giai đoạn tập luyện ở tháng 7, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ hướng tới xây dựng chuyên môn cho 2 đội tuyển riêng biệt do cầu thủ phải song hành 2 nhiệm vụ quốc tế cùng thời điểm tháng 8 là 2 chặng giải SEA V.League 2026, VTV Cup 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có 14 cầu thủ tập huấn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân. Các tuyển thủ đã dự AVC Cup 2026 tại Philippines và giành vị trí hạng 3.

Trong danh sách đề xuất 14 gương mặt bổ sung sắp tới, Ban huấn luyện cũng đưa vào tập huấn một số gương mặt trẻ triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ chỉ được tập huấn chính thức sau khi ý kiến đề xuất tập huấn tới các đơn vị chủ quản từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đạt được sự chấp thuận. Ngoài ra, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng bổ sung thêm thành phần HLV trong Ban huấn luyện để đảm bảo công tác chuyên môn.

Năm nay, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản trong tháng 9.

MINH CHIẾN