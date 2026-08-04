Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Cầu thủ Đoàn Thị Lâm Oanh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: LÂM OANH

Buổi lễ trao Huân chương Lao động hạng Ba dành cho cầu thủ chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh đã được đơn vị chủ quản là đội bóng chuyền Binh chủng Thông tin thực hiện ngày 3-8 vừa qua.

Lâm Oanh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam để ghi nhận đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong luyện tập thi đấu thể thao thành tích cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Năm ngoái, Đoàn Thị Lâm Oanh là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu tại nhiều đấu trường quốc tế. Cô đã giành nhiều kết quả quan trọng, trong đó gồm ngôi vô địch giải AVC Cup 2025, vô địch chặng 2 giải SEA V.League 2025, á quân VTV Cup 2025, HCB tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Ở cấp độ quốc gia, Đoàn Thị Lâm Oanh và đơn vị chủ quản đã giành vị trí hạng 3 tại giải vô địch quốc gia 2025.

Năm nay, Đoàn Thị Lâm Oanh đã không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn từ đầu năm tới bây giờ. Trước đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng đề xuất Đoàn Thị Lâm Oanh vào danh sách 14 cầu thủ bổ sung tập huấn trong tháng 7 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, tuy nhiên, cầu thủ đã xin không tập trung để hồi phục sức khỏe tốt nhất đảm bảo chuyên môn trong giai đoạn hiện tại.

Đầu năm 2026, Lâm Oanh và đội bóng chủ quản Binh chủng Thông tin đã có vị trí hạng 3 tại Cúp Hùng Vương và hạng 3 Cúp Hoa Lư-Bình Điền.

Trong chia sẻ mới đây, Lâm Oanh cho biết đang nỗ lực để tập luyện trở lại với thể lực tốt nhất hướng đến tranhn tài vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN