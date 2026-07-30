Kết quả chặng 1 giải nữ SEA V.Cup 2026 ở Việt Nam không tính điểm xếp hạng FIVB

Các đội nữ thi đấu chặng thứ nhất tại giải SEA V.Cup 2026 sẽ không được tính điểm xếp hạng FIVB theo thành tích thi đấu của mình.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ là nơi diễn ra chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn bóng chuyền thế giới đã có quy định về thể thức tính điểm cho các giải đấu ở cấp độ khu vực để có tích lũy trên xếp hạng FIVB. Theo đó, mỗi giải khu vực chỉ có 1 lượt tính điểm thành tích trên xếp hạng FIVB nếu tổ chức nhiều lượt đấu. Giải SEA V.Cup 2026 của khu vực Đông Nam Á cũng không ngoại lệ.

Cụ thể, giải SEA V.Cup tổ chức 2 chặng đấu. Kết quả thi đấu của chặng thứ 2 sẽ được tính điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIVB. Chặng thứ nhất không tính điểm tích lũy trên xếp hạng FIVB.

Vừa qua, nội dung nam giải SEA V.Cup 2026 tổ chức chặng thứ nhất tại Philippines đã thực hiện điều này. Trong chặng thứ 2 diễn ra tại Indonesia mới thực hiện tính điểm trên xếp hạng FIVB cho các đội bóng tham dự dựa trên kết quả thi đấu trực tiếp.

Ban tổ chức chặng thứ nhất giải nữ SEA V.Cup 2026 ở Việt Nam đã xác định với SGGP ở ngày 30-7 về việc kết quả thi đấu toàn giải của các đội không được tính điểm tích lũy xếp hạng FIVB. Chặng 2 của giải tổ chức tại Chiangmai (Thái Lan) sẽ được tính điểm tích lũy xếp hạng FIVB.

Chính với quy định mới này, 4 đội bóng gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines đã phải tính các phương án lực lượng cầu thủ phù hợp để đăng ký thi đấu từng chặng giải SEA V.Cup 2026. Do chặng thứ 2 sẽ được tính điểm tích lũy xếp hạng FIVB nên gần như chắc chắn tất cả các đội sẽ mang đội hình tốt nhất tới Thái Lan tranh tài.

Chặng thứ nhất giải nữ SEA V.Cup 2026 tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 31-7 tới 2-8. 4 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn đội xuất sắc nhất nhận cúp vô địch.

Với đội chủ nhà Việt Nam, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã lên danh sách 14 cầu thủ chính thức và tập luyện làm quen chuyên môn ở Đông Anh (Hà Nội) trong 1 tuần qua để sẵn sàng bước vào tranh tài.

MINH CHIẾN