Vượt qua Thái Lan ở chung kết, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.Cup 2026

Các cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam đã làm được điều chờ đợi sau nhiều năm đó là lên ngôi vô địch tại 1 chặng đấu của giải SEA V.Cup 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã chơi xuất sắc tại chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Tối ngày 26-7, các khán đài của nhà thi đấu tại Jakarta (Indonesia) đã chật kín người hâm mộ để theo dõi trận chung kết chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026 giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan.

Trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn của 2 bên cùng tin vào 1 cuộc thi đấu sòng phẳng giữa cầu thủ Thái Lan và Việt Nam.

Diễn biến trên sân cho thấy, các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thoát khỏi sự e dè khi đối đầu trước hàng chắn của Thái Lan.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tin tưởng ở đội hình đang vận hành hiệu quả với chuyền hai Đinh Văn Duy, chủ công Ngọc Thuân, Văn Tiên, đối chuyền Văn Phương, phụ công Duy Tuyến, Thế Khải và libero Đức Hoàng đưa ra sân. Họ đã chơi thận trọng tại ván thứ nhất. Dù vậy, các tay đập của Thái Lan lại vượt lên trong ván đầu tiên khi tận dụng được cơ hội ghi điểm quyết định cuối cùng.

Nhưng cũng từ đây, thế trận hướng tới cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trong ván thứ 2, Ngọc Thuân và các đồng đội chơi bản lĩnh để chiến thắng thuyết phục với kết quả 25/23. Tinh thần ấy được nối tiếp ở ván thứ 3, khi cầu thủ nam Việt Nam giành thêm chiến thắng 25/19. Dù vậy, chúng ta để đội bạn lấy lại tinh thần trong ván thứ 4 nên thua 15/25.

Cầu thủ 2 bên bước vào ván thứ 5 để quyết định kết quả chung cuộc. Trong ván này, phụ công Thế Khải là người tỏa sáng trong 5 tình huống bóng quyết định cuối cùng qua đó giúp đội Việt Nam thắng 15/10.

Khép lại trận đấu, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 3-2 để vô địch chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026. Đồng thời, chúng ta trả được món nợ đã thua liên tiếp 3 trân trước Thái Lan trong những lần đối đầu trước đó ở vòng bảng chặng thứ nhất và chặng thứ 2 giải này.

Trong trận tranh hạng 3, đội Indonesia thắng 3-1 trước Campuchia.

Phần thưởng xứng đáng cho chủ công Nguyễn Ngọc Thuân. Kết thúc chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026, cầu thủ Nguyễn Ngọc Thuân được trao danh hiệu cá nhân VĐV toàn diện nhất. Ngọc Thuân còn nhận danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất. Trần Duy Tuyến nhận danh hiệu VĐV phụ công xuất sắc nhất.

MINH CHIẾN