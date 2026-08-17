Bóng chuyền

Đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ góp mặt giải Quân đội các nước ASEAN 2026

SGGPO

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) để tham dự giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026.

Tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ thi đấu cùng đội Công an TPHCM tại giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026. Ảnh: SAVA
Tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ thi đấu cùng đội Công an TPHCM tại giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026. Ảnh: SAVA

Theo chia sẻ của Ban huấn luyện đội nam Công an TPHCM, tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ được đăng ký thi đấu giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026.

Hiện lúc này, Nguyễn Văn Quốc Duy cùng tập thể đội nam Công an TPHCM đang tập luyện tại Ninh Bình hướng tới giải đấu trên.

Nguyễn Văn Quốc Duy từng được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở giai đoạn đầu của năm 2026. Tuy nhiên, tay đập này đã kết thúc tập huấn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trở lại đơn vị chủ quản Công an TPHCM do cần đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Trong thời gian qua, Quốc Duy đã tập luyện và dứt điểm chấn thương để chuẩn bị thi đấu. Quốc Duy thi đấu sở trường vị trí đối chuyền. Đội Công an TPHCM đã có các tuyển thủ quốc gia gồm Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân được trở lại tập luyện trong giai đoạn hiện tại.

Đội nam Công an TPHCM là 1 trong 2 đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu năm nay. Đội bóng còn lại là đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam.

Theo bốc thăm sơ bộ, 6 đội của giải bóng chuyền nam Quân đội các nước ASEAN 2026 được chia vào 2 bảng đấu. Bảng A gồm đội Quân đội Việt Nam, Myanmar, Campuchia. Bảng B gồm đội Công an TPHCM, Lào, Singapore. Các trận đấu của giải sẽ được bắt đầu từ ngày 21-8.

Năm nay, Ban tổ chức sẽ mở cửa tự do để phục vụ người hâm mộ đến cổ vũ tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Giải được kéo dài đến ngày 26-8.

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MINH CHIẾN

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