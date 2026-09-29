Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 20 ngày 29-9

Hôm nay sẽ tranh tài các trận cuối vòng bảng môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Bóng chuyền Việt Nam sẽ tập trung thi đấu trước đội Hongkong (Trung Quốc). Ảnh: AINAGOC

Trước khi các trận đấu diễn ra ngày 29-9, nhiều bảng đấu sớm xác định các đội giành quyền vào tứ kết, với vị trí đầu bảng còn ý nghĩa quan trọng.

Ngoài ra, nhiều đội bóng thi đấu lượt trận cuối tại vòng bảng có toan tính phù hợp trước khi vào lượt đấu phân hạng sau đó.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hết cơ hội dự vòng tứ kết. Tuy vậy, thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ tập trung thi đấu trước đội Hongkong (Trung Quốc) tại Bảng C tìm chiến thắng đầu tiên tại ASIAD 20.

Ban huấn luyện tin tưởng đội vẫn giữ được tinh thần cao để giành kết quả tốt ở trận đấu này, được tổ chức lúc 8 giờ, theo giờ Việt Nam.

Cũng lượt trận này Bảng C, đội Qatar và Ấn Độ thi đấu lúc 14 giờ để tranh vị trí nhất bảng trước khi xác định đối thủ ở vòng tứ kết.

Trong khi đó, Bảng B với sự góp mặt đội Indonesia và Thái Lan đang trong cuộc cạnh tranh suất tứ kết theo kết quả thi đấu trận cuối. Thái Lan sẽ gặp Kyrgyzstan lúc 8 giờ trong khi Indonesia gặp Iran lúc 14 giờ.

Tại ngày thi đấu, đội chủ nhà Nhật Bản sẽ đấu trận muộn nhất cùng Pakistan vào lúc 17 giờ 20 phút.

Lịch thi đấu ngày 29-9:

8h00: Kyrgyzstan – Thái Lan (Bảng B)

8h00: Hongkong (Trung Quốc) – Việt Nam (Bảng C)

11h00: Uzbekistan – Kazakhstan (Bảng A)

11h00: Philippines – Đài Bắc Trung Hoa (Bảng D)

14h00: Iran – Indonesia (Bảng B)

14h00: Qatar - Ấn Độ (Bảng C)

17h00: Hàn Quốc – Trung Quốc (Bảng D)

17h20: Nhật Bản – Pakistan (Bảng A)

MINH CHIẾN