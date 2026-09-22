ASIAD 20: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng 7 chung cuộc

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành chiến thắng cuối cùng tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) để giữ hạng 7 chung cuộc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vị trí hạng 7 tại ASIAD 20. Ảnh: VFV

Sáng 22-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu trận tranh hạng 7 trước đối thủ Kazakhstan. Trận này, Việt Nam nhập cuộc với tinh thần thoải mái, với các miếng phối hợp chiến thuật được thực hiện mạch lạc và các mũi đánh thoải mái đập bóng ghi điểm trước hàng chắn Kazakhstan.

Chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy được nghỉ ngơi không xuất trận. Dù vậy, các đồng đội Nguyễn Thị Trà My, Bùi Thị Ánh Thảo và Phạm Quỳnh Hương đã làm tốt khâu ghi điểm thay đội trưởng của mình.

Ván thứ nhất, các tay đập nữ của Việt Nam áp đặt được lối chơi trước đối thủ để thắng 25/21 và ván thứ 2 thắng 25/19. Ván thứ 3 đã diễn ra với thế trận một chiều và cầu thủ nữ Việt Nam tỏ ra vượt trội hơn đối thủ và giành chiến thắng 25/15.

Thắng 3-0 trước Kazakhstan, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có vị trí thứ 7 chung cuộc. Trước khi dự ASIAD 20, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là giành hạng 4.

Tại trận đấu cuối cùng này, chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương tiếp tục đạt phong độ cao ghi 18 điểm. Phụ công Trần Thị Bích Thủy và đối chuyền Nguyễn Thị Trà My cùng giành được 10 điểm trong các tình huống tấn công của mình.

Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20 sẽ kết thúc sau ngày 22-9. Dự kiến, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ về nước vào ngày 23-9.

MINH CHIẾN