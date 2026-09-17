Chủ công ngoại binh Kuon Mom tiếp tục khoác áo đội bóng chuyền nam Hà Nội

Tuyển thủ quốc gia Campuchia Kuon Mom là ngoại binh được đội bóng chuyền nam Hà Nội tăng cường tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Chủ công Kuon Mom (áo vàng) sẽ sang Việt Nam thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cho đội Hà Nội. Ảnh: SAVA

Theo thông tin của SGGP, đội bóng chuyền nam Hà Nội sẽ tiếp tục thuê ngoại binh Kuon Mom sang Việt Nam tranh tài vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 diễn ra từ ngày 28-10 tới 8-11.

Tại vòng 1 của giải, Kuon Mom từng thi đấu cho đội Hà Nội và cùng đồng đội giữ hạng 4, qua đó giành suất thi đấu Cúp Hùng Vương 2026.

Kuon Mom hiện là tuyển thủ Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia. Tháng 7 năm nay, chủ công này cùng đồng đội bất ngờ lên ngôi vô địch chặng thứ nhất Giải SEA V.Cup 2026 tổ chức tại Philippines. Anh được HLV trưởng Nguyễn Hữu Trường tin tưởng tăng cường cho đội nam Hà Nội do phù hợp lối chơi, đảm bảo được yêu cầu chuyên môn vị trí chủ công.

Đội nam Hà Nội hướng tới mục tiêu vào 4 đội xuất sắc nhất tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Hiện tại, Kuon Mom cùng đội Visakha (Campuchia) đang tham dự Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026 tại Thành phố Đồng Nai.

Ngoài đại diện của Campuchia, giải còn có 3 đội bóng của Việt Nam là Công an TPHCM, TPHCM và Đồng Nai. Chương trình thi đấu diễn ra từ ngày 17-9 tới 20-9.

MINH CHIẾN