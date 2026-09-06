Đội tuyển bóng chuyền nam loại 4 cầu thủ

Kết thúc tập huấn Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã loại 4 tuyển thủ, rút gọn lực lượng chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Tuyển thủ Phạm Quốc Dư kết thúc tập huấn ở giai đoạn hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa báo cáo Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam để rút gọn lực lượng tập huấn chuẩn bị ASIAD 20 còn 15 cầu thủ.

4 tuyển thủ bị loại sau khi kết thúc tập huấn gồm Lý Văn Chường, Đào Xuân Việt, Trần Thanh Nhân và Phạm Quốc Dư.

Các tuyển thủ chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20 của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gồm: Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Đinh Văn Phương, Dương Văn Tiên, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trần Anh Tú, Trịnh Duy Phúc và Tăng Ngọc Hiếu.

Lúc này, toàn đội đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. HLV trưởng, chuyên gia Federico Rampazzo vẫn giữ sự tập trung cho cầu thủ hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là một trong những đội tuyển di chuyển sang Nhật Bản dự ASIAD 20 muộn nhất.

Do mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 12 cầu thủ, Ban huấn luyện sẽ lựa chọn 12 người từ danh sách các cầu thủ đang tập huấn.

Môn bóng chuyền (trong nhà) ASIAD 20 khởi tranh vào ngày 27-9. Theo tìm hiểu, danh sách chính thức tham dự ASIAD 20 của Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn có thể thay đổi phút chót.

Chuẩn bị cho ASIAD 20, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ dự 1 giải quốc tế duy nhất là SEA V.Cup 2026 trong tháng 7 năm nay.

Theo Quyết định của Đoàn thể thao Việt Nam, lãnh đội bóng chuyền nam tham dự ASIAD 20 là Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - ông Dương Mạnh Tiến. Đây là lần đầu tiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền đảm trách vai trò lãnh đội một đội tuyển bóng chuyền quốc gia tranh tài ASIAD.

MINH CHIẾN