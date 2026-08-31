Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đủ quân số cầu thủ chuẩn bị ASIAD 20

Các cầu thủ Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã hội quân trở lại tập luyện hướng đến Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) vào tháng 9.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị ASIAD 20 với đầy đủ quân số (Ảnh: SAVA)

Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết quân số cầu thủ tập luyện đã đầy đủ, với 19 tuyển thủ.

Trong đó, nhóm cầu thủ gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Dương Văn Tiên vừa được tạo điều kiện thi đấu tại Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026 đã quay trở lại.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn thời gian tập huấn gần 1 tháng tại quê nhà trước khi sang Nhật Bản dự ASIAD 20. Đội sẽ chuẩn bị chuyên môn toàn thời gian tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Danh sách 12 tuyển thủ đăng ký tham gia ASIAD 20 đã được xác định.

Đầu tuần tới, thành phần cầu thủ không có trong danh sách tham dự ASIAD 20 sẽ kết thúc tập huấn và rời khỏi Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Chuyên gia Federico Rampazzo chọn ra 12 gương mặt sang Nhật Bản gồm Đinh Văn Duy, Trịnh Duy Phúc, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Tăng Ngọc Hiếu, Trương Thế Khải, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Trần Hoài Phương, Cao Đức Hoàng, Bùi Xuân Tiến.

Trong khi đó, cầu thủ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở lại tập luyện trong ngày 31-8 tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Toàn đội vừa kết thúc Giải vô địch châu Á 2026. Trong giải này, đội nữ Thái Lan đã giành ngôi vô địch.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã rút gọn danh sách còn 12 cầu thủ tập huấn hướng đến ASIAD 20. Cầu thủ nữ Việt Nam dự kiến không có chương trình đấu tập trong quãng thời gian chuẩn bị chuyên môn trước ASIAD 20.

MINH CHIẾN